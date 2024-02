Un miércoles de definiciones para el Lobo

El Lobo buscará dar vuelta la página después de una nueva edición del Clásico Platense donde todo terminó en empate en el Bosque pero el conjunto albiazul volverá a ser local este jueves a las 19 contra Instituto por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Allí Gimnasia sabe que debe quedarse con los tres puntos para seguir prendido a los puestos de arriba de la Zona A, mientras que un empate o una derrota lo puede alejar un poco.

En ese sentido, como dijo Leonardo Madelón en conferencia, se va a evaluar el tema físico de los jugadores que jugaron desde el arranque contra Estudiantes donde hubo un gran desgaste, pero la idea del entrenador es en gran parte repetir el equipo. Sin embargo tendrá un cambio obligado porque el lunes el Tripero se entrenó en Estancia Chica y Juan de Dios Pintado se hizo estudios que arrojaron un desgarro grado 2 en su aductor izquierdo para estar afuera de las canchas por tres semanas.

Con este panorama Guillermo Enrique es el que tiene todas las fichas para reemplazar al uruguayo pero el lateral derecho también será seguido de cerca porque se resintió un poco de su lesión en la rodilla y si esto sigue así, Luciano Gómez podría meterse por la ventana, aunque la idea es evaluar a Enrique hasta último momento.

Además de esto, se verá cómo se encuentran Cristián Colmán y Lucas Castro aunque se buscaría no apurarlos por lo que difícilmente puedan estar entre los convocados. En cuanto a las dudas del once, habrá que ver el tiempo de recuperación para Yonatán Rodríguez que tuvo un gran desgaste el domingo, mientras que Federico Milo pelea por meterse en el lateral izquierdo por Gustavo Canto que no tuvo un gran encuentro.

De esta manera, después del entrenamiento de ayer por la mañana con todos a la par donde hubo diferentes trabajos con pelota y táctico, hoy será un día de definiciones para ver si Madelón puede poner gran parte de la misma formación contra la Gloria o si habrá cambios por tema físico. Luego de la práctica solo quedarán los concentrados en Estancia.