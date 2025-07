Mundial de Clubes: la versión de Luis Enrique tras la agresión a Joao Pedro

Luis Enrique debió pasar por la conferencia de prensa tras la final del Mundial de Clubes que el Paris Saint Germain perdió 3 a 0 frente al Chelsea. El entrenador español fue apuntado por la agresión sobre el delantero brasileño Joao Pedro, autor de uno de los goles de los Blues.

“Al final del partido hay una situación que creo fue totalmente evitable, por parte de todos. Mi objetivo y mi intención fue, como siempre, separar a los jugadores, para que no haya más problemas. Había mucha tensión y presión, y a partir de ahí hay una serie empujones de parte de mucha gente que todos deberíamos tratar de evitar entre todos. Pero, repito, mi intención fue evitar cualquier situación que pasara a mayores”, fue el argumento del entrenador.

“Me da igual si le gusto o no a la gente. Siempre he sido así, desde joven. A la gente que me conoce le gusto mucho. No sé si soy egocéntrico, pero lo puedo decir sin problema”, agregó el asturiano.