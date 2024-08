Llaullin fue una máquina de correr, de la suelta al disco

Por GALOPON

Jueves de actividad y a pesar de lo gris del mediodía-tarde buena cantidad de aficionados concurrió al Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para disfrutar de las 13 carreras que hubo en cartelera, las cuales se disputaron sobre una pista que estaba alterada. En el cotejo central, Especial Bolivia, sobre 1.100 metros dio espectáculo Llaullín, que tomó el comando del lote ni bien se abrieron los partidores y se trajo a sus rivales a la rastra, robándose todo el protagonismo del desarrollo. De tal forma que cruzó el disco con ocho cuerpos de ventaja sobre Magyar, que a su vez por un largo dejó tercero a Eyes Have It. Así, el conducido por el jockey Miguel Ángel Sosa logró el quinto triunfo de una destacada campaña.

Reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el décimo turno en la programación que al no correr Jolgorio Key y Earshot contó con siete competidores; el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Colbac Bomb con un sport de $1.95 contra lo reunido por Llaullin ($3.65) y por Magyar ($4.05), y entre ellos se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, el único que se vio fue Llaullin que no dejó dudas en la pista, ya que venció de punta a punta en una perfomance de alto vuelo.

Tras una largada pareja, enseguida pasó a enseñar el camino Llaullin primereando a From Cuba, Geral Rimout, quedando luego Eyes Have It y Magyar, de tal manera que formalizada la carrera, en franca lucha, el puntero le sacó medio cuerpo de ventaja a From Cuba que venía por los palos, mientras que por afuera intentaba terciar Magyar, al igual que Geral Rimout y Eyes Have It. Así finalizaron el opuesto y se zambulleron en el codo de la calle 41 con el vanguardista controlando a From Cuba, mientras venían a tiro Magyar y Eyes Have It. De esa forma completaron la elipse y al pisar el derecho cuando cambió de mano el veloz puntero escapó del acoso de From Cuba y con espectacular acción se dirigió al disco que cruzó –como dijimos- con amplia luz sobre Magyar, arribando tercero Eyes Have It.

El pupilo entrenado por la dupla Bellier-Piana vino en 23s.07/100 para los primeros 400 metros y en 47s.50/100 para los 800 mts., hasta completar un buen tiempo total de 1m.05.72/100 para los 1.100 metros sobre pista pesada.