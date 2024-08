“Soñé con este último partido”

Como comentó este medio en el día de ayer, Benjamín Domínguez será nuevo jugador del Bologna de Italia y finalmente se espera que el sábado al mediodía viaje a Europa mientras se terminan de definir los últimos detalles de la venta en lo que respecta a las formas de pago por el equipo italiano. La venta es de 4.500.000 de euros por el 100% más alrededor de 800 mil euros en objetivos a cumplir y una plusvalía del 15% por futura venta. La intención de Gimnasia es cobrar la mitad ahora y luego el resto en dos o tres cuotas de aquí hasta diciembre del 2025.

Sin embargo, mientras se definen esas cuestiones y espera viajar, Benja convirtió el gol para que el Lobo clasifique a los cuartos de final y así encima tener un broche de cierre en su partido despedida. Tras el encuentro, el pibe nacido en Los Hornos habló ante los medios y se despidió de los hinchas albiazules donde dijo: “Anoche soñé con esto: hacer un gol y dejar al equipo en Cuartos. Me voy absolutamente feliz”.

Sobre lo que significa irse de la institución, Domínguez abrió sus sentimientos y comentó: “Estoy desde muy chico en el Club. Cuando subí a Primera me decían que iba a ser difícil pero creo que hice un buen camino. Estoy muy contento. A lo último me acalambré pero creo que fue por la emoción. El gol me llenó de felicidad porque lo soñé. Me decían que no jugara pero lo soñé y hoy se me dio”.

Para terminar con la despedida, el Nene habló sobre su nuevo destino, una charla que tuvo con Lucas Castro y un mensaje a los hinchas: “A los hinchas los amo y los llevo en el corazón. Yo juego para retribuirles a ellos adentro de la cancha. Siempre los voy a llevar conmigo. Les dedico el gol y la victoria de hoy. Anoche hablé mucho con el Pata, que me habló de cómo es la vida allá. Lo quiero mucho al Pata. Estoy contento por el club donde voy, estoy sumamente feliz”.