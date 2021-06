Los caminos de Gimnasia y Lucas Pratto podrían unirse: "No le cierro las puertas a nadie"

Un domingo atípico en la vida de Gimnasia, ya que en las últimas horas avanzó y está a una firma de quedarse con la ficha del mejor jugador del último certamen: Luis Miguel Rodríguez.

Todo indica que mañana el Pulga estará en La Plata y se hará la revisación médica. Luego de varias idas y vueltas, Martini y Messera tendrán su refuerzo de jerarquía.

Como si fuera poco, otro nombre que empezó a sonar con fuerza es el de, nada más y nada menos, que Lucas Pratto. El delantero campeón con River se recupera de una fractura del peroné y una lesión ligamentaria en el tobillo derecho que sufrió durante su paso por Feyenoord, realiza la recuperación en la Argentina y analiza qué será de su futuro.

El surgido en Defensores de Cambaceres sabe que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, por lo que desde su entorno analizan la posibilidad de un cambio de aire.

En su momento se habló del deseo de Vélez de sumarlo, donde dejó gratos recuerdos, aunque en las últimas horas, al Fortín le apareció una inesperada competencia: Gimnasia.

“Nunca hubo oportunidad antes y para el futuro no le cierro las puertas a ningún club”, dijo Pratto durante una entrevista con Jaque y Mate TV y agregó: “Nunca apareció Gimnasia, mi hermano me lo dice mucho, él es hincha. Me dice que si algún día juego en Gimnasia va a ir todos los días a los entrenamientos conmigo”.

Si bien el Oso no le cerró la puerta a Gimnasia, los contactos reales serían para que comience formalmente el vínculo en diciembre.