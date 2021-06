Sánchez Miño: "Desde que me fui, sentía las ganas de volver"

Juan Manuel Sánchez Miño está cumpliendo su segunda etapa en Estudiantes de La Plata y es una de las piezas claves del entrenador Ricardo Zielinski por su polifuncionalidad, pero el jugador nacido en Boca no se relaja y afirma que “el fútbol argentino no da respiro, no te perdona, no se puede regalar nada”.

El zurdo analizó la actualidad y aseguró: “si hacés las cosas bien, te premia. Hay que estar con los niveles de intensidad al máximo, después podés tener un mejor o peor rendimiento pero si no estás al máximo arrancás perdiendo”.

En diálogo con la web institucional del club, puntualizó que “estamos para trabajar, seguir trabajando, intentar crecer, pulir errores y reforzar lo que se hizo bien. Uno siempre aspira a más, pero se dio hasta ahí. Una lástima, nos quedamos con esa espina de los penales del último partido. Duele porque uno se encuentra cerca de situaciones buenas y quiere seguir compitiendo”.

“Estudiantes tiene un ADN especial, es el sentido de pertenencia, de defender el lugar donde estás. Sentirlo propio con los valores que tiene el club. Cuando llegué en mi primera etapa me tuve que adaptar y entender determinadas situaciones y aprendí que estamos todos juntos en el mismo camino”, contó Sánchez Miño al referirse a la nueva etapa en la institución albirroja.

Luego agregó que "desde el día que me fui, sentía ganas de volver. Quería tener nuevamente la sensación de volverme a sentir como me sentí acá. Cuesta que te vuelva a suceder eso. Es lindo y me alegra mucho poder estar. Estoy agradecido a Estudiantes de poder estar acá. Realmente soy yo mismo y disfruto de estar acá".

Por otra parte, el plantel del "Pincha" tuvo libre la jornada del domingo, mañana comenzará la cuarta semana de pretemporada, que tendrá los dos primeros ensayos futbolísticos, el miércoles con Lanús, en La Plata, y el sábado ante Vélez, como visitante.