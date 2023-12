Los hinchas de Boca se movilizaron contra Macri

Una multitud de hinchas de Boca marcharon desde parque Lezama hacia la Bombonera para reclamar por la suspensión de las elecciones en el club, que fueron suspendidas por la Justicia (tras una denuncia de la oposición por presuntas irregularidades en el padrón). Juan Román Riquelme, actual vice y candidato a presidente, asistió a la convocatoria con su compañero de fórmula Jorge Ameal y desató la locura de los fanáticos. Mauricio Macri, candidato a vicepresidente por la oposición, fue el principal apuntado por los simpatizantes azul y oro. Se calcula que se congregaron cerca de 15.000 hinchas.

Pasadas las 14, los Xeneizes se acercaron al parque Lezama, mostrando pasacalles y banderas en contra de la suspensión de los comicios y también a favor de Riquelme. “El club será, hoy y siempre, de los socios”, “Y Macri tiene miedo”, “Pongan la fecha que quieran, igual votamos a Román”, y “No a la intervención”, fueron algunos de los mensajes.

Cerca de las 17, Riquelme llegó al lugar en una camioneta blanca, se bajó como un hincha más y luego se subió a otra camioneta, acompañado por Blas Armando Giunta y Diego Soñora, para alentar y cantar junto al resto de fanáticos que se autoconvocaron. También dijeron presente los entrenadores de las inferiores del club y varios integrantes de “la 12”.

“Nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día, hoy teníamos que disfrutar de pisar le campo de juego. El club es de todos ustedes”, arrancó diciendo Riquelme, en un escenario improvisado que se montó en el playón de la Bombonera.

Y enseguida apuntó contra Mauricio Macri, al que también antes le había cantado en su contra. “Lo único que tenemos que entender es una cosa, el club es de ustedes, no podemos permitir, se los pido por favor, que nos intervengan el club. Tendríamos que estar disfrutando de nuestra fiesta, caminar por nuestro estadio. El campo es de ustedes, se lo prestan a nuestros jugadores”, sentenció el ídolo de la historia moderna del club.

Para finalizar su discurso, el mítico “10” sentenció: “Por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club, es lo que quieren, no se dejen comer la cabeza. El señor va camino a intervenir nuestro club, y eso no puede pasar”.