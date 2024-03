Los hinchas piden por los Mellizos

Como viene comentando este multimedio, para gran parte del público tripero el ciclo de Leonardo Carol Madelón está terminado después de la derrota contra Instituto, por eso los insultos y reproches cuando se iba el equipo del campo de juego. A pesar de que esto es fútbol y tranquilamente el entrenador puede revertir esta situación a base de resultados, que hasta el momento no le está yendo mal en cuanto al porcentaje de efectividad, que ronda el 50%, en los hinchas de Gimnasia se comenzó a alimentar una ilusión que igualmente por ahora es muy difícil.

Después de un 2023 muy malo donde el Lobo se jugó el descenso, los simpatizantes no quieren repetir esto este año y ante una mínima crisis comienzan las críticas o querer el cambio de rumbo. Por eso mismo en los últimos días desde la red social X, los hinchas basureros propusieron el hashtag #LosMellizos­AlLobo, para intentar el regreso de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto al club y que tengan su experiencia como cuerpo técnico.

Sin embargo, según pudo averiguar El Clásico, a pesar de las ilusiones y el deseo de que esta campaña haga que los dirigentes los vayan a buscar o que ellos tengan la intención de regresar, por ahora es muy difícil. Desde la CD continúan con la banca a Madelón y hasta que no se tome una decisión, no hablarán con otros entrenadores. Además de esto, salvo un cambio rotundo, Guillermo continúa viviendo en Estados Unidos llevando una vida junto a su familia (Nicolás su hijo está en la academia de Los Ángeles Galaxy y se le tiene mucha fe para su futuro) y Gustavo por ahora no tiene pensado dirigir de manera individual.

De esta manera, después habrá que ver qué dice el futuro, si Madelón continúa o no, como así también si esta campaña de los hinchas cambia en algo, pero por el momento la posibilidad del regreso de los Mellizos es solo una ilusión de los Triperos.