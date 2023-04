“Los jugadores estuvieron a la altura de Estudiantes”

Hay que destacar la personalidad y la valentía que tuvieron los jugadores para agarrar la pelota, administrarla en el piso y buscar asociarse. Estuvimos muy fuertes mentalmente” exclamó Eduardo Dominguez, el director técnico de Estudiantes tras el valioso triunfo conseguido en su primer partido en la Copa Sudamericana 2023.

Pese a finalizar el duelo con dos hombres menos producto de dos expulsiones, el Pincha logró cerrar el 1 a 0 a favor para sumar los primeros tres puntos en la competencia. Pese a ganar tres de los cuatro partidos que estuvo desde el banco de suplentes, Dominguez es exigente con el equipo y dijo: “No va a alcanzar, porque están elevando el piso de lo que buscamos”.

“Esto de jugar con dos jugadores menos también te complicará, por el estrés y el esfuerzo. Lo van entendiendo cada vez mejor y hoy estuvieron a la altura de Estudiantes” soltó el entrenador dándole un guiño anímico a sus dirigidos.

“Valoro el seguir insistiendo y atacando pese a las expulsiones. Del arbitraje no se qué decir aún no vi las jugadas”, continuó Dominguez quien no quiso hacer referencias en caliente sobre los fallos arbitrales que le costarán la inclusión de Santiago Ascacibar y Luciano Lollo en la próxima fecha.

Además, completó: “Valoro también la personalidad y la garantía de los jugadores, que fue muy importante para sostener el resultado. Mucho coraje, con dos menos. Nada de revolearla y quedarnos atrás”. Por último remarcó: “Fortaleciendo la defensa íbamos a lograr conseguir lo que buscábamos”.

La segunda fecha de la Copa Sudamericana encontrará a Estudiantes jugando en condición de local, el próximo martes 18 de abril frente a Tacuary, quien hoy se enfrentará ante Bragantino de Brasil, otro de los rivales en el Grupo C.

En lo inmediato, el plantel continuará trabajando una vez consumado el retorno a la Argentina, donde preparará el próximo compromiso ante Independiente como visitante en Avellaneda. El duelo perteneciente a la Liga Profesional de Fútbol tendrá lugar el próximo domingo a las 14.

Benjamín Rollheiser: “Hay que seguir mejorando y trabajar la eficacia”

El número 10 de Estudiantes habló en conferencia de prensa junto al entrenador Domínguez una vez consumado el triunfo ante Oriente Petrolero

“Hay que mejorar la última parte del partido, tratar de ser más eficaces a la hora de llegar”, aseguró Benjamín Rollheiser. “Sabíamos que iba a ser difícil jugar con un hombre menos pero estábamos convencidos de que teníamos que seguir de la misma manera”, añadió.

Además, hizo referencia al cambio actitudinal que atravesó el plantel albirrojo tras la derrota en el Bosque ante Gimnasia: “Después del clásico fueron días complicados, en lo personal también, y las dos victorias nos dan confianza, nos eleva a nivel futbolístico y grupal”.