“Los jugadores van aprendiendo a jugar estos partidos”

A los minutos del pitazo final de Fernando Echenique, Leonardo Carol Madelón habló en la habitual conferencia de prensa pospartido. Allí analizó el empate que se dio en el Jorge Luis Hirschi, lo que mostró Gimnasia en el campo de juego y también cómo quedó el Lobo de cara a lo que viene en esta pelea por el descenso, sumado a que la semana que viene tendrá otra salida al enfrentar a Instituto en Córdoba.

En cuanto al encuentro, el DT albiazul analizó: “Tenemos que aprender a sumar, está bueno hacerlo afuera de casa. El balance es bueno porque son partidos de alta tensión y mucho temple estos. Tuvimos mucha personalidad, de visitantes. Los jugadores van aprendiendo a jugar con temple, por eso los felicito. Hoy no sufrimos, lo manejamos bastante. Ellos la tuvieron pero sin sentido. Controlamos el partido siempre, sin la pelota”.

Además, respecto a la estrategia pensada y a lo mostrado en el campo, Madelón comentó: “Sabíamos que cortando los circuitos de los pases filtrados con un equipo corto, estaríamos bien. Quisimos atacarlo más cuando quedaban lanzados, pero no pudimos. En el segundo tiempo pisamos mejor la cancha. Valoro la entrega y la comprensión de lo que pedí para hoy. A mí me gusta otro fútbol pero hoy no importaba el cómo. Estamos necesitados de sumar y había que aferrarse a otra estrategia. Robábamos e intentamos atacar pero no salió”.

En cuanto a lo que viene contra la Gloria y la pelea por el descenso, el entrenador Mens Sana fue cauto: “Los muchachos se mataron hoy, así se juegan estos partidos. Ahora tenemos que ver a Instituto, descansar e ir a jugarnos todos allá. Sumamos por primera vez de visitante. Es positivo el balance. Vinimos a buscar los tres, pero sabemos que tenemos que sumar. Pasó esta final, tenemos que aprender a jugar la próxima e intentar dar un golpe. Sabemos que nos jugamos el descenso. Hay que sumar y enganchar a algún equipo que no sea consciente hoy, se caiga y empiece a transitar momentos complicados”.

Por último, el director técnico del Basurero se tomó un tiempo para agradecer a la gente albiazul que se acercó a Estancia Chica en la previa al partido: “Lo de la gente hoy en Abasto fue conmovedor. El esfuerzo que hacemos es por ellos. Pasó una final más. Gimnasia viene sumando en los clásicos y eso le hace bien al club. Le agradezco a la gente su comprensión”.