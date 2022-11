Los números del Lobo están en la mesa

Después de la cancelación de la Asamblea que se iba a llevar a cabo este lunes, la fecha finalmente será el martes 15 de noviembre a las 18 en el Polideportivo Víctor Nethol y los hinchas Triperos ya tienen a disposición la Memoria y el Balance del lapso entre el 1° de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022. Allí se confirma que en ese tiempo Gimnasia tuvo un déficit de 439.935.901,69 millones de pesos, sumado a que, entre activos y pasivos, hoy por hoy la deuda de la institución Mens Sana es de más de 1.000 millones de pesos, y en cuestión de dólares son casi 9 millones.

De este monto, alrededor del 40% es de mutuos que han hecho dirigentes, el otro 30% de préstamos que se han hecho, como para la construcción de la tribuna Néstor Basile, y el restante, deudas por transferencias que han devenido en la inhibición a la hora de incorporar.

De esta manera, la vida política del Lobo se mete en terreno de elecciones (seguramente será el domin­go 27 de noviembre) con ciertos números que reflejan la realidad del club, y ahora estará en cada candidato la idea y el trabajo para revertir esta situación que en los últimos dos balances ha empeorado. Vale recordar que parte de estos préstamos y mutuos están tazados a un dólar a 130 pesos, pero la realidad marca que ese monto seguramente sea elevado, por lo que la deuda real del Tripero pasa los 10 millones de dólares.

Con tres candidatos lanzados, las últimas reuniones que ha hecho el oficialismo con actores importantes como Mariano Cowen, Salvador Robustelli y agrupaciones como Modo Gimnasia no han llevado a un buen puerto y hasta Gabriel Pellegrino ha bajado a candidatos como es el caso de Gustavo Vila, a quien en un principio lo veían con buenos ojos. Por ahora la unidad no se está llevando a cabo y mismo participantes de estas reuniones piensan no participar más y empezar a trabajar juntos.

Un dato muy importante es que diferentes equipos europeos están tanteando a Benjamín Domínguez, hasta hubo veedores del Olympique de Marsella en el partido frente a Boca, pero el Brujas de Bélgica vuelve a cargar por el pibe de 19 años. Sin embargo, la primera oferta no convenció en calle 4, esperan que el monto sea más elevado y que la venta cambie un poco los papeles del balance con déficit que se presentó en estos días.