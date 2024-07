Los pibes de Boca y un empate vital

Ayer por la noche se jugó la ida del repechaje de la Copa Sudamericana donde el Xeneize empató 0-0 contra Independiente del Valle. La vuelta se jugará el miércoles que viene en la Bombonera

Con un equipo diezmado por la imposibilidad de jugar con los refuerzos tras el papelón dirigencial sumado a lesiones y jugadores citados a los Juegos Olímpicos, Boca Juniors se enfrentó a Independiente del Valle por la ida del repechaje de la Copa Sudamericana donde sacó un positivo resultado al empatar 0-0 en Quito para definir todo la semana que viene en la Bombonera con su público.

A pesar de que el panorama no pintaba alentador por estas cuestiones de que Diego Martínez no podía contar con 12 jugadores y que tuvo que cambiar el 11 en cuestión de un día y medio, sumado a que enfrente tenía a un rival que en la última década creció mucho, hasta transformarse en un equipo difícil para los grandes del Continente, el Xeneize tuvo un papel más que aceptable en la altura ecuatoriana donde hasta pudo haberlo ganado contra un Independiente que no supo aprovechar los problemas del visitante y deja dudas para lo que pueda hacer la semana que viene acá en Argentina.

El trámite general del partido, los de La Ribera fueron un poco superiores al conjunto local que comenzó bien pero después se fue desinflando aunque para mala suerte del equipo argentino, el que tuvo una mala noche en la definición fue Miguel Merentiel que no pudo convertir tres ocasiones claras de gol, aunque fue muy importante en lo colectivo y sobre todo, en la experiencia para comandar a un plantel joven como el que llevó ayer el azul y oro. Marcos Rojo, Luís Advíncula, Chiquito Romero, Lucas Janson y Lautaro Blanco también fueron importantes para ayudar a esta juventud dentro de la cancha.

Con el regreso del Changuito Zeballos después de más de 200 días sin actividad y hasta debut de algunos juveniles como Santiago Dalmasso y otros que tenían puñados de minutos como Julian Ceballos, Mateo Mendia, Milton Delgado o Mauricio Benítez, Boca pudo dar una muestra de carácter, mantener el arco en cero y sobre todo no perder para tener más chances de clasificar el próximo miércoles a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando.