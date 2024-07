Golpe a la ilusión. Tras el receso por la Copa América, Estudiantes quedó eliminado de la Copa Argentina en los 16avos. En una conferencia de prensa que se caracterizó por la sinceridad absoluta, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez llamó a replantearse los objetivos, a buscar recuperar la identidad y admitió que dos refuerzos están al caer.

“Jugamos mal, no estuvimos a la altura del partido ni de la Copa Argentina. El rival lo hizo bien, jugó una final, nosotros no. Cuando empezás a correr de atrás, todo cuesta el doble. Se nos corta otro torneo, pero tenemos que dar vuelta la página. Lo tomamos como un partido más, hay que planteárselo antes, sino te pasa lo de hoy”, sentenció el “Barba”.

En otro tramo de la conferencia, Domínguez habló de las obligaciones de un club como Estudiantes: “El equipo fue campeón este año, el año pasado, se le exige que esté a la altura todos los partidos. Cuando sos el mejor en algo, tenés que asumir esa responsabilidad y hoy nos costó. Creo que decepcionamos a nuestra gente. Nos van a exigir más y eso requiere una responsabilidad que es volver a ganar. Hoy no tuvimos esa identificación y nos lo van a hacer saber. Si te sentís ganador, lo tenés que demostrar”.

El técnico bicampeón con el León se refirió al momento que atraviesan como grupo: “Estamos con tranquilidad, porque sabemos a lo que apuntamos. Ya no es lo mismo negociar con un equipo que no gana que con uno que gana y compite cosas importantes. Queríamos mejorar el plantel, pero subir a chicos de Reserva que lo están haciendo bien. Con los que estábamos creíamos que teníamos un equipo ganador, pero no lo demostramos”.

Estudiantes acumula seis partidos sin triunfos: cuatro derrotas (una por Libertadores) y dos empates (uno por la Libertadores). El domingo por la tarde se medirá ante Unión, en Uno.

Por último, Domínguez explicó: “Hay que reforzar la identidad del plantel, asumo mi grado de responsabilidad tanto en la victoria como en la derrota. Si querés ser protagonista, tenés que salir a buscarlo. Hoy esperamos lo que hiciera el rival y corrimos de atrás. Tenemos que despertar el apetito de volver a ganar”.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Con la eliminación de Estudiantes, se completaron los 16avos de la Copa Argentina. Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, la mayoría de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina se jugarán en la primera quincena de agosto.

Los duelos en cuestión son: Boca-Talleres de Córdoba; Barracas Central-Gimnasia ; San Lorenzo-Vélez; Godoy Cruz-Independiente; Talleres de Remedios de Escalada-Banfield; Argentinos Júniors-Huracán; Central Córdoba-Newell’s y Mitre de Santiago del Estero-Temperley.