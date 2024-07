Estudiantes inicia el camino de la defensa del título: vuelta de página y a renovar objetivos

Estudiantes iniciará esta tarde el difícil camino de la revalidación de objetivos y metas, luego de ganar dos títulos en los últimos ocho meses.

El equipo elevó la vara tan alto, que el solo hecho de pensar en no poder defender el título en la Copa Argentina supone un semestre con sabor a poco para el equipo de Eduardo Domínguez.

El entrenador de Estudiantes comandó la delegación que ayer llegó a Córdoba con la premisa de dejar en el camino al equipo de Santiago del Estero y puerta hacia adentro se reconoce que esta Copa está mucho más al alcance del club que cualquier otra cosa en el inicio del segundo semestre de competencia.

Apenas cinco partidos separan a Estudiantes de volver a ganar la Copa Argentina, pero para hacerlo deberá empezar hoy dejando en el camino a Central Córdoba en la cancha de Belgrano.

Para este compromiso, el entrenador tuvo que improvisar con apenas dos prácticas de Guido Carrillo, ya que en las últimas horas se lesionó Mauro Méndez y todavía no han llegado refuerzos para este puesto. Este es uno de los motivos por los que el cuerpo técnica no descarta que estos sean los últimos cinco meses en el club, ya que además de que se termina el contrato, pensar en repetir la conquista de dos campeonatos como se hizo hasta el momento es muy difícil aunque no imposible.

Estudiantes tampoco podrá contar con Enzo Pérez, otro de los referentes que tiene el plantel, ya que también está lesionado y no está claro cual será el desenlace del caso de Javier Altamirano, quien hasta el mes de marzo era titular y ofrecía una solución en el equipo de tres cuartos de cancha hacia adelante.