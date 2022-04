Los pibes del Pincha estuvieron a la altura

Por Daniel “Profe” Córdoba

Probablemente sea una noche que los jóvenes de Estudiantes de La Plata no podrán olvidar. El empate 2-2 contra Colón le permitió a muchos chicos sumar minutos y clasificar a cuartos de final del campeonato argentino.

En cuanto al trámite, el “Sabalero” no quiso guardar ningún futbolista, puso a todos los titulares y utilizó un 4-4-1-1, con Luis Miguel Rodríguez y el ex River Plate, Lucas Beltrán, de puntas. Aunque el “Pulga” se tiró un poco para atrás, como en su etapa como jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El elenco albirrojo con su director técnico, Ricardo Alberto Zielinski, decidió no poner ningún titular en cancha, ni uno puso, parando un 4-4-2, con algunos futbolistas que normalmente no juegan en las posiciones en que iniciaron. Quizás eso lo pudo pagar en la primera mitad, donde hubo algunos movimientos que no fueron los deseados, en la mente del entrenador.

A mi parecer, hubo una situación muy parecida a la que se dio con Tigre en el estadio Jorge Luis Hirschi. En el primer tiempo, el “Pincha” quiso salir por lo bajo con los centrales. Y cerca de los cinco minutos, una buena presión alta del rival provocó el robo del balón por parte de Cristian Bernardi; le cayó a Luis Miguel, que remató, la pelota se movió, complicó a Jerónimo Pourtau, que dio un rebote y le permitió al dueño de casa comenzar ganando sin hacer nada.

Sin embargo, palmo a palmo el León empezó a disputar el dominio del juego, lo tuvo Alan Marinelli y como siempre con pelota quieta, lo empató Estudiantes con un tanto de Jorge Morel. En ese momento fue justo, ya que la posesión fue dividida y los jóvenes del elenco albirrojo tuvieron atrevimiento para ir hacía delante. Lamentablemente, un error de Bautista Kociubinski, hizo que el Pulga ponga el segundo tanto del partido.

Creer o reventar. Suerte o destino, o Dios o brujo o planetas alineados. Colón erró mucho. Zielinski metió a Zapiola, Spetale, siguió metiendo pibes. Pitana da el descuento, tiro libre en la última, no se sabía quién le pegaba, apareció Kociubinski que con un remate soñado que la clavó. El final tuvo algo soñado y un festejo merecido.

El Pincha en cuartos

Con el empate, con sabor a victoria, en el Cementerio de los Elefantes, Estudiantes de La Plata se metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski deberá defender el liderazgo de la Zona 2, aunque ya está clasificado a la próxima instancia del campeonato argentino, una noticia más que positiva para el elenco albirrojo.

Zona 1

1 Racing Club 27 11 8 3 0 23 8 +15

2 River Plate 22 11 7 1 3 21 10 +11

3 Newells 22 11 7 1 3 15 10 +5

4 Argentinos 20 11 6 2 3 18 14 +4

5 Sarmiento (J) 20 11 6 2 3 17 16 +1

6 Def y Justicia 18 11 5 3 3 22 17 +5

7 Unión 17 11 5 2 4 9 8 +1

8 Gimnasia 15 11 4 3 4 14 19 -5

9 Banfield 14 11 4 2 5 13 12 +1

10 San Lorenzo 11 11 2 5 4 11 13 -2

11 Talleres (C) 8 11 2 2 7 7 15 -8

12 Platense 8 11 2 2 7 9 19 -10

13 Patronato 7 11 2 1 8 8 17 -9

14 Atl Tucuman 6 11 1 3 7 8 21 -13

-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.

Zona 2

1 Estudiantes 25 12 7 4 1 30 16 +14

2 Aldosivi 20 11 6 2 3 15 10 +5

3 Tigre 19 11 5 4 2 15 7 +8

4 Boca Juniors 18 11 4 6 1 13 10 +3

5 Colón 16 12 3 7 2 17 15 +2

6 B. Central 15 11 5 0 6 13 20 -7

7 Central Cba 14 11 3 5 3 13 17 -4

8 Independiente 13 11 2 7 2 14 14 0

9 Godoy Cruz 12 11 2 6 3 18 20 -2

10 Huracán 12 11 3 3 5 13 15 -2

11 Vélez 11 11 2 5 4 7 8 -1

12 Arsenal 10 11 1 7 3 16 18 -2

13 Lanús 10 11 2 4 5 12 14 -2

14 R. Central 8 11 2 2 7 9 17 -8

-Estudiantes clasificó a cuartos de final.

-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.