Los Pumas comienzan el sueño mundialista

Se terminó la espera para los amantes de la ovalada: los Pumas volverán a jugar la nueva edición de la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Francia. En el Estadio Velódromo, Marsella, el Seleccionado argentino de rugby buscará comenzar de la mejor manera ante La Rosa desde las 16 horas de nuestro país. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y Star+.

Los dirigidos por el australiano Michael Cheika llegan con la ilusión intacta y tendrán por delante una prueba de alto nivel en el primer partido del Grupo D. El resultado del encuentro tendrá un papel trascendental para el desarrollo de la zona, ya que ambos equipos son las candidatos a meterse entre los mejores del certamen.

Los Pumas tienen plantel confirmado y se destaca la presencia del platense Lucio Cinti, formado en La Plata Rugby Club. De esta forma, saltarán a la cancha con Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

En el banco de suplentes estarán el platense Agustín Creevy y Rodrigo Bruni, quienes tienen pasado en el Club San Luis. En cuanto al equipo argentino, tendrá las bajas de Santiago Grondona y Nahuel Tetaz Chaparro, quienes este último mes sufrieron lesiones y fueron suplantados por Joaquín Oviedo y Mayco Vivas. Los Pumas se concentraron dos semanas en Portugal y allí Cheika probó distintas variantes para el estreno mundialista. Desde el viernes, el plantel está instalado en villa La Baule-Escoublac, sobre la costa oeste de Francia, a 450 km de París.

Comienza la travesía para Los Pumas en Francia y, una vez pasado el duelo ante la Rosa, deberán enfrentarse a Samoa, Chile y Japón, los integrantes que completan el grupo D.

Francia dio el golpe y venció a los All Blacks

En el partido inaugural, el anfitrión del Mundial 2023 dio el gran golpe y venció a los All Blacks de Nueva Zelanda por 27 a 13. No solo fue un triunfo importantísimo para Francia en la lucha por quedarse con el primer puesto de la clasificación, sino que también significó la primera derrota en la historia de los All Blacks en una fase de grupos de un Mundial.

En la jornada de hoy continuará la acción ovalada, con tres partidos más además del de Los Pumas. En el primer turno, desde las 8 horas, Italia enfrentará a Namibia. A su término, a las 10:30 h, Irlanda hará lo propio ante Rumania y, desde las 13, en la previa a Los Pumas, Australia enfrentará a Georgia.