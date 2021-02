Lucio Cinti, el platense que tuvo su paso por Los Pumas y se consagró con el Seven

En el día de su cumpleaños número 21, el joven surgido y formado en La Plata Rugby está de festejo. A horas de haberse coronado con Los Pumas Seven en el torneo internacional de Madrid, Lucio Cinti vive un gran presente y sueña con integrar el plantel que participará de los Juegos Olímpicos.

Tanto en las temporadas 18/19 como 19/20 de Seven, Cinti fue partícipe y lo hizo de gran manera. Jugó 29 partidos (16 de ellos como titular) y apoyó 6 tries. A su vez, había sido parte del plantel campeón argentino de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El año 2020 fue una grata sorpresa para el joven platense. Al suspenderse todos los circuitos de Seven, Mario Ledesma lo incluyó en la lista preliminar de Los Pumas, seleccionado mayor de quince.

El head coach argentino no sólo depositó su confianza en el back de la ciudad sino que también lo incluyó dentro de la nómina para el Tres Naciones en Australia. A la hora de pensar en que le aportó el torneo que compartió con Los Pumas, Cinti señaló: “Muchas cosas, pero creo que lo que me dio la gira es experiencia y confianza”.

Con respecto a las modificaciones tanto del día a día como de los entrenamientos al cambiar de XV a Seven, el platense explicó en diálogo con la página de la UAR : “Lo que tuve que modificar en la preparación es la alimentación. Tengo un viaje de dos horas de La Plata a Buenos Aires así que lo tuve que readaptar con la nutricionista. En cuanto al juego, más que nada pulir algunas destrezas individuales que en 15 no estaba trabajando tanto. La diferencia en los entrenamientos es como en los partidos. En 15 son más largos y no tan cansadores en el momento y los de Seven son más cortos y cansadores”.

“La competencia es mucha, así que es muy exigente. Está bueno porque te lleva a mejorar cada día y entre nosotros nos vamos empujando a mejorar”, cerró Lucio Cinti refiriéndose al plantel de Pumas 7's.