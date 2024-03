Madelón entre las críticas y el apoyo

A pesar de que desde los números y las estadísticas el ciclo de Leonardo Carol Madelón en los números es bastante aceptable con una suma de alrededor del 50% de eficacia, en los hinchas de Gimnasia la continuidad del entrenador siempre estuvo en el ojo de la tormenta tras lograr el objetivo de la salvación en el desempate contra Colón de Santa Fe. Sin embargo, la posibilidad de tener un mercado de pases para traer caras nuevas y comenzar el año de cero le daba crédito para este 2024 y la Comisión Directiva también confió en esto.

Así fue que con una pretemporada mediante y 10 refuerzos, Madelón comenzó esta nueva temporada donde desde el rendimiento siguió con los mismos vaivenes e irregularidad en el juego pero también en los resultados alternando victorias y derrotas. Pero en los simpatizantes albiazules, todo lo vivido el año pasado con la pelea por el descenso sumado a que a pesar del resultado en pocos partidos como con Huracán fue ampliamente superior al rival, ese crédito que tenía el entrenador se fue agotando.

Tal es así que en Independiente Rivadavia, donde cayó en su primer partido de local, ya hubo cierto clima caliente con algunos insultos a jugadores o chiflidos, también encontronazos de socios con Mariano Cowen. Pero en la tarde del jueves ahí fue unánime y hasta en las plateas festejaron la expulsión de Yonathan Cabral que no estaba jugando un buen partido pero no es una acción atípica. Por eso mismo ahora el ciclo Madelón queda entre las críticas y el pulgar debajo de gran parte de la afición, mientras que la dirigencia, según pudo saber este medio, sigue con la banca al cuerpo técnico y no pone el partido de Argentinos como un posible punto de inflexión para que continúe o no.

Con este panorama, el plantel mens sana no tuvo descanso y ayer por la mañana se entrenó en Estancia Chica para intentar dejar atrás la mala imagen contra Instituto pero también en los últimos tres partidos donde consiguió 1 de 9 puntos posibles. Hoy también habrá actividad en Abasto porque visitará el miércoles por la tarde al Bicho en La Paternal donde habrá cambios obligados por expulsión, otros que no jugarán por malos rendimientos y se esperan las evoluciones de los lesionados Leonardo Morales, Lucas Castro y Cristian Colmán para ver si pueden ser tenidos en cuenta.