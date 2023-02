Mancuso continuará siendo el lateral

Leonardo Godoy continúa recuperándose de una lesión muscular que lo marginó de los últimos dos encuentros de Estudiantes de La Plata, y por esta razón Eros Mancuso seguirá en el equipo titular. En este sentido, el exmarcador de punta dialogó con la prensa.

Sobre su adaptación y la titularidad, comentó: “En el primer partido me sentí cansado a los 70 minutos, pero ante Godoy Cruz me sentí mucho mejor. Me costó porque el año pasado estuve sin pretemporada y venía parado de Boca, después me fue mejor y estoy contento. Abel (Balbo) me pide que marque porque soy defensor y, cuando tenemos la pelota, que me sume a la delantera bien alto”.

Con respecto al próximo rival, Mancuso hizo su análisis: “Miramos algo de Sarmiento, tiene jugadores muy altos que se agrupan bien atrás y cierran los espacios. Vamos a tratar de afrontar el partido de la mejor manera y esperemos que nos vaya bien. Lo principal será evitar infracciones cerca de nuestra área porque ellos van a buscar llegar con centros. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestras pelotas paradas, porque tenemos jugadores que son muy buenos yendo arriba de cabeza”.