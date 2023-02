El Príncipe y una... ¿amarga espera?

¿Cuándo es el momento? Después de varios mercados de pases donde se lo vinculó con el club y se lo pidió para dar el salto de jerarquía que hacía falta para ganar un título, José Sosa llegó a Estudiantes a mitad del año pasado. El equipo, en ese entonces dirigi­do por Ricardo Zielinski, parecía tener bien claro el norte, clasificado a cuartos de final de la Libertadores, aún en carrera en la Copa Argentina y con una buena posición en la tabla anual del campeonato local. El buen momento del Pincha y el presente irregular del Principito, que llegaba de varios meses sin jugar y con algunas lesiones que lo habían molestado du­rante 2021 y 2022, hicieron que el volante que supo jugar en el Atlético Madrid, Milan, Napoli, Bayern Munich, entre otros equipos, estuviera al margen en la consideración del entrenador para disputar los partidos que quedaban en el año.

Sosa tuvo algunas distensiones con el correr de los entrenamientos, un desgarro y tan solo dos encuentros disputados desde su retorno al club de sus amores. Sin embargo, un nuevo año, una nueva pretemporada y un nuevo cuerpo técnico que asumía en Estudiantes renovaban las esperanzas del jugador, que volvió para cumplir con su promesa. Durante el mes de diciembre cumplió con las expectativas y logró trabajar a la par de sus compañeros sin inconvenientes. En enero esa situación no cambió. Viajó a Uruguay para realizar la gira de amistosos en Montevideo frente a la Selección Sub-20 del país vecino, jugó ante Peñarol, sumó minutos con Atlético Tucumán y puso el broche a una buena preparación en el compromiso frente a Independiente del Valle, en lo que significó el estreno de la “Noche del León”.

Balbo tuvo otros planes

No obstante, Abel Balbo tenía otros plantes en mente para el comienzo de la temporada. El debut del Pincha en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol fue con derrota por 2 a 1 ante Tigre en condición de local y Sosa no entró. En la segunda fecha, el equipo de Balbo visitó Sarandí y tan solo rescató un punto. ¿Y el Principito? Sumó tan solo 9 minutos cuando ingresó en el complemento para intentar darle orden y claridad a un equipo que salteaba líneas y solo tenía como plan enviar centros al área.

Finalmente, en Copa Argentina y frente a un equipo del Federal A, Sosa fue titular. El equipo ganó 3 a 0, clasificó a la siguiente fase del certamen y la figura de Estudiantes fue, justamente, el Príncipe. Sin embargo, su buena presentación ante Independiente de Chivilcoy no hizo que Balbo lo mantuviera de arranque en el once que enfrentó a Lanús. El equipo nuevamente cayó en Uno y el volante sumó minutos desde el banco. Dicha derrota ponía en jaque al DT y todo hacía indicar que iban a ­aparecer varios cambios de cara al siguiente partido. Lo que dejaba, claro, a Sosa con chances de ser titular en Mendoza. Pero no, nuevamente al banco y sumando tan solo 30 minutos para lo que después fue la primera victoria de Estudiantes en el campeonato.

Ahora, con Sarmiento de Junín en el horizonte más cercano, el entrenador realizará un ensayo de fútbol técnico en el Country Club y definirá si finalmente Sosa está en condiciones de ser titular. Y si no es ahora, ¿cuándo?