Martes de Turf con Rosas del Rosedal como candidata por su nivel jerárquico

Este martes de fines de febrero vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un interesante programa de “bolsillo”, diez carreras en cartelera, entre las 15:30 y las 20.

En la marquesina jerárquica de la tarde, se destacan la disputa del Especial Haras Cumeneyen (1.100 m) y del clásico Jockey Club de Corrientes (1.600 m). En el Especial, resalta la nueva presencia en esta pista de Rosal del Rosedal.

La veloz pupila que Don Juan Diestra entrena en Mar del Plata no es de la partida desde mediados de junio, oportunidad que se les animara a “nenes” de la talla de Rudy Trigger y Hit Tifon, quedando a poco más de tres cuerpos. Siempre con la misma receta de “morir con las botas puestas”, jugándosela adelante a suerte y verdad. Exhibe una cartilla de nivel jerárquico muy superior a sus ocasionales rivales y si no sufre del “mal de ausencias”, no admite contras.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el quinto turno de programación, con el interesante número de once competidoras —dos de las cuales corren en yunta— que pugnarán por los $3.600.000 de recompensa que le espera a la ganadora.

Como dijimos, destacamos las posibilidades de Rosas del Rosedal, dueño de un potencial de abajo que la llevó a ganar cinco de sus once presentaciones —tres de ellas de corte jerárquico— y nunca quedó debajo del quinto lugar. Esto habla de una gran regularidad, sobre todo que siempre corrió en el máximo nivel, tanto acá como en Palermo y San Isidro.

Entre las rivales a vencer aparecen Curiosa Hit, que viene en ascenso, Una Causa que cargará el mayor gravamen por sus carreras ganadas, Male Brown y Castell Queen.

Los candidatos de Hoy

1ra.) 10 – 11 – 7

2da.) 2 – 4 – 8

3ra.) 3 – 1 - 4

4ta.) 8 – 9 – 12 - 7

5ta.) 6 – 4 – 9

6ta.) (5 – 5 A) – 1 - 6

7ma.) 7 – 6 – 10

8va.)(9 – 9 A) – 10 - 12

9na.) 6 – 10 - 9

10ma.) 11 – 12 – 7 – 2