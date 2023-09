Martino descartó a Lionel Messi para el clásico del Inter Miami ante Orlando

Lo sucedido con Lionel Messi en el último duelo del Inter Miami ante Toronto encendió las alarmas y preocupó a todos, o al menos llamó la atención. No es normal ver al capitán argentino pedir el cambio cuando promedia el primer tiempo, pero bien podría asociarse a un síntoma de esta nueva etapa que vive el futbol de Estados Unidos, el cual apuesta a cuidar el físico de Messi para prolongar su carrera. Mientras intenta recuperarse de sus dolencias, Gerardo Martino dio detalles de lo sucedido y lo descartó para el clásico del domingo.

Cuando le preguntaron al Tata si iba a tener en cuenta al rosarino ante Orlando City, aclaró: “No, no, ninguno de los dos”, sumando a su mirada a Jordi Alba, que tiene una fatiga muscular. “En principio Leo con el tema de la cicatriz vieja, Jordi con una fatiga muscular. Día a día iremos evaluando”, expresó ya con la mirada puesta en la final del miércoles. Además, el extécnico de la Selección Argentina analizó: “No he vuelto a hablar con Leo desde el partido. Tuvimos día libre, recién termino de desayunar y no lo he visto. Pero bueno, me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad incluso dentro de un partido, y con las pulsaciones altas, para saber cuándo parar, cuándo decir basta, cuándo tomar recaudos.Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él la ejercite más que nunca, porque queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas. Y yo tengo que ayudarlo. A mí me viene bien que él tome conciencia que hay momentos en que hay que parar, como lo dijo creo después de partido con Ecuador”, planteó.

Mañana desde las 20:30, Inter Miami visitará a Orlando City para disputar el clásico de la zona en una nueva jornada de la MLS. Sin embargo, las expectativas están enfocadas en lo que sucederá el miércoles en el DRV PNK Stadium contra el Houston Dynamo (a partir de las 21.30), en un duelo que definirá al campeón del U.S. Open Cup.