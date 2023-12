Mascherano dio la lista para el Sub-23

Tras la gira por Japón hace unas semanas, ahora se viene una semana movida para la Selección Argentina Sub-23 porque teniendo en cuenta que muchos equipos de la Liga Profesional ya dejaron de competir, este martes, miércoles y jueves habrá entrenamiento de cara al Torneo Preolímpico Venezuela en enero del año que viene. Por eso mismo, Javier Mascherano llamó a 24 futbolistas que juegan en Argentina, Brasil y la MLS ya que en Europa sigue el grueso de la competencia. Dentro de todos estos nombres, hay cinco jugadores de Boca Juniors y uno de Estudiantes ya que estará el arquero Fabricio Iacovich como había estado en el viaje al país asiático.

Marco Di Cesare, Luciano Gondou y Federico Redondo de Argentinos; Juan Sforza, Ian Glavinocich y Francisco González de Newell’s; Lucas Esquivel y Bruno Zapelli de Atlético Paranaense (Brasil); Joaquín García y Santiago Castro de Vélez; Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina de Boca; Ramiro Enrique de Orlando City (Estados Unidos); Rodrigo Villagra de Talleres de Córdoba; Rocco Ríos Novo de Phoenix Rising (Estados Unidos); Gonzalo Luján de San Lorenzo; Facundo Sanguinetti de Banfield; Pedro de la Vega de Lanús; Facundo Farías de Inter de Miami (Estados Unidos); Thiago Almada del Atlanta United (Estados Unidos) y Fabricio Iacovich de Estudiantes de La Plata.

Allí se puede ver que no hay jugadores de River, de Racing, o de cualquiera de los equipos que jugaron los cuartos de final de la Copa de la Liga o que jugarán la semifinal la semana que viene. Por su parte, el problema con los europibes es que las competiciones del Comité Olímpico Internacional no es parte del calendario oficial de la FIFA y los clubes no tienen la obligación de ceder a los futbolistas.

Los dirigidos por el Jefecito no ganan desde septiembre donde vencieron en dos ocasiones a Bolivia, luego en octubre empataron y perdieron contra Venezuela, mientras que hace poco contra los nipones cayeron e igualaron.