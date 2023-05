Mascherano ya eligió a sus jugadores para el Mundial Sub 20

A poco de comenzar el Mundial Sub 20, que se realiza en nuestro país, la AFA dio a conocer ayer la lista de futbolistas de convocados para afrontar la competencia.

En total, son 21 jugadores que representarán al país y que fueron elegidos por el DT, Javier Mascherano. Este último, estuvo este tiempo visitando los clubes europeos con el objetivo de que ceden a los futbolistas argentinos. Es el caso de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Bounanotte. Sin embargo, la situación no se resolvió y tanto Manchester United, como Real Madrid y Brighton respectivamente, decidieron no prestar a los jovenes y estos se perderan la competencia.

Estas son tres bajas sensibles con las que cuenta el "Jefecito", que finalmente buscó a sus reemplazantes. Cabe destacar, que los clubes argentinos cedieron todos sin excepción.

La lista se compone de los siguientes jugadores: CLA, Nicolás (CA. Lanús);GIAY, Agustín (C. A. San Lorenzo de Almagro); DILOLLO, Lautaro (C. A. Boca Juniors); BARCO, Valentín (C. A. Boca Juniors); INFANTINO, Gino (C.A. Rosario Central); VELIZ, Alejo (C. A. Rosario Central); GOMEZ, Valentín (CA. Vélez Sarsfield); MIRAMON, Ignacio (C. de Gimnasia y Esgrima La Plata); VEGA, Román -F.C. Barcelona (España); PERRONE, Máximo -Manchester City F.C. (Inglaterra); TANLONGO, Mateo -Sporting de Lisboa (Portugal); CARBONI, Valentín -Inter de Milán (Italia); SOULÉ, Matías -Juventus (Italia); ROMERO, Luka -Lazio (Italia); AGUIRRE, Brian (CA. Newell’s Old Boys); MAESTRO PUCH, Ignacio (CA. Tucumán); GAUTO, Juan (C. A. Huracán); REDONDO, Federico (A. A. Argentinos Juniors); AVILES, Tomas (Racing Club);LAVAGNINO, Lucas (C. A. River Plate) y GOMES GERTH, Federico (CA. Tigre).

El Mundial Sub 20 comenzará el 20 de mayo y culminará 11 de junio de 2023. Cabe destacar, que Argentina es sede de la competencia y los estadios en donde se desarrollan los encuentros serán el Estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata) y el Estadio Bicentenario (San Juan).

La Selección nacional sub 20 debutará el sábado 20/5 en ante Uzbekistán en Santiago, mismo estadio donde luego se enfrentará a Guatemala el martes 23/5. Finalmente, la Argentina terminará la fase de grupos ante Nueva Zelanda el viernes 26/5 en San Juan. Los tres encuentros, que corresponden al grupo A, se jugarán a partir de las 18 hs.