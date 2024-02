“Me alegra que la gente disfrute verme jugar”

Facundo Díaz Acosta, en el mejor momento de su carrera en el tenis con su acceso a la final del Argentina Open, expresó ayer que le “alegra que la gente disfrute” verlo jugar, luego de su semana consagratoria en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Me alegra que la gente se alegre de verme jugar. Me sentí apoyado durante la semana y en mi primera final de un ATP seguramente tendré el público a mi favor porque enfrentará a un extranjero. Intentaré dejar todo”, analizó el tenista de 23 años en la rueda de prensa que ofreció a los medios.

Díaz Acosta le ganó la primera semifinal de la jornada al rosarino Federico Coria por 6-2 y 6-3, y jugará hoy su primera final ante el chileno Nicolás Jarry.

“Me costó dormir la noche previa, estuve muy nervioso y eso se notó en el inicio del partido, que fue emocional”, subrayó el zurdo, en alusión a que comenzó 2-0 abajo en el marcador.

“El partido me pedía que fuera paciente, que esté calmo, y fue duro más allá de que el resultado no lo reflejó, y me favoreció que Fede erró bolas que no venía errando”, analizó el tenista.

Su acceso a los cuartos de final de la semana pasada en el Córdoba Open y la final en Buenos Aires se reflejarán el lunes próximo cuando la ATP de a conocer el nuevo ranking mundial, ya que ahora ocupa el casillero 87 y subirá al menos hasta el 69.

“El nuevo ranking me permitirá plantearme otros objetivos, voy a planificar mi calendario pensando en los ATP. Tenía planeado jugar un par de torneos Challengers en marzo, pero ahora lo modificaré”, comentó por último Díaz Acosta, quien tiene un costado muy futbolero y es fanático de River Plate.

De esta manera, el joven de nuestro país buscará vencer al chileno para quedarse con el título y dejar la gloria en la Argentina, algo que sería muy importante para el tenis nacional.