“Me ilusiona que Agüero pueda ir al Barcelona”

El Jefecito, jugador histórico de la Selección Argentina y referente en la última época dorada del Barcelona, tuvo una videollamada con embajadores de la Liga Española donde comentó esta posibilidad de que sus amigos y excompañeros como Lionel Messi y Sergio Agüero se puedan encontrar por primera vez a nivel clubes en el equipo Blaugrana.



Respecto a estos rumores acerca del nuevo equipo del Kun, Javier Mascherano dijo: “Obviamente para todos los que queremos al Barcelona nos hace mucha ilusión y ojalá se pueda dar esto de que el Kun pueda jugar en el Barcelona, creo que sería un gran fichaje”. Además, agregó que puede ser importante para convencer a la Pulga: “Creo que es una buena forma de tratar de generar un buen entorno para que también Leo pueda quedarse en el Barcelona. Creo que esa es la idea, por lo que uno ve desde afuera, el tratar de persuadir y seducir a que Leo pueda seguir jugando en el Barcelona”.



El equipo de Ronald Koeman perdió su oportunidad de luchar por el campeonato tras la derrota frente al Celta y esto opinó Mascherano: “El no poder ganar esos partidos importantes contra rivales directos es lo que terminó decidiendo sobre todo las últimas jornadas que el Barcelona no pudiera competir. No le dio para poder llegar con opciones a este último partido”.



Además, dio su punto de vista acerca del trabajo que está llevando el holandés en el Culé aunque su continuidad no está asegurada: “No soy la persona correcta para decir si Koeman tiene que seguir o no porque la realidad es que no estoy en el día a día y no conozco todo lo que pasa en el club. Logró que el Barcelona fuera un equipo competitivo ganando la Copa del Rey y peleando y teniendo opciones hasta los últimos momentos de la Liga”.



Así, de esta manera, una palabra más que autorizada también habló sobre un tema que mantiene en vilo al fútbol mundial ya que se conoce la relación entre Messi y Agüero pero recién ahora, después de muchos años, hay una posibilidad concreta de que estas dos figuras históricas puedan jugar con la camiseta del mismo club.



Según afirman en Barcelona, el delantero ya tiene la oferta en la mesa y cada vez son más frecuentes los contactos entre el club y su representante, aunque por ahora no hay nada oficial ya que el Manchester City todavía sigue en competencia esperando conseguir su primera Champions League en la historia con Agüero como capitán para cerrar un ciclo histórico en el club inglés.