Estudiantes, de renovaciones a salidas: ¿quién se queda y quién se va?

Mayo llega a su fin y junio está al caer. Los meses de definiciones en Estudiantes ya llegaron y en la dirigencia quieren decidir cuanto antes los jugadores que seguirán en el plantel profesional, y los que no. En ese sentido, existen varios casos en los que la Secretaría Técnica tiene una opinión formada sobre la continuidad de algunos jugadores, y por otro lado y en contraposición, el cuerpo técnico disiente y puja para que sigan.



El mes que viene se finalizarán cuatro vínculos contractuales de cuatro futbolistas que llegaron entre elogios y esperanzas, pero con el tiempo se fueron transformando en desilusiones y preguntas como ¿para que te traje?. En definitiva, tal cual adelantó diario Hoy, los casos son: Lucas Rodríguez, Federico González, Enzo Kalinski y Mauro Díaz. Además, vale recordar que a Francisco Apaolaza se le terminaba el contrato, pero a raíz de su buen rendimiento y el apoyo de Zielinski, el delantero renovó hasta diciembre de 2022.



Volviendo a los que aún tienen un futuro incierto, por Federico González empezaron los desacuerdos entre la CD y el cuerpo técnico. El exatacante de Tigre fue de menor a mayor y, si bien no le tocó convertir goles en el ciclo del Ruso como DT, para Zielinski es una pieza clave y por eso pidió que siga. En contraposición, los dirigentes creen que deben dejarlo ir. Así, a pesar de que el entrenador lo pidió, van a buscar un delantero de jerarquía y si no lo consiguen, González podría continuar.



Por otro lado, se encuentran Mauro Díaz y Enzo Kalinski, dos futbolistas que llegaron con cierta expectativa y que hoy por hoy tienen un pie y medio afuera del club. Y por último, Tití Rodríguez, un jugador surgido de las inferiores que no quiere seguir en el Pincha y, salvo que todo cambie de un día para otro, no renovaría su contrato que finaliza el próximo mes. Este es el caso que más desespera a los hinchas y también al DT, quien lo considera como uno de los jugadores más importantes del equipo a la hora de generar juego y atacar. Así las cosas, entre desacuerdos y pedidos, Estudiantes ya entró en terreno de definiciones.