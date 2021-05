Zielinski se fue a Tucumán, pagó impuestos y pasó lista…

En pleno receso y antes de que se confirmen las nuevas medidas de restricción, el entrenador de Estudiantes Ricardo Zelinski viajó a Tucumán para resolver cuestiones inmobiliarias vinculadas a una propiedad que utilizó mientras fue director técnico de Atlético.



Según confiaron medios tucumanos, al Ruso se lo vio ayer haciendo la cola para pagar los impuestos atrasados de una vivienda en San Miguel de Tucumán, la cual estaba a la venta y está prácticamente ubicada a un potencial comprador.



Desde el club aseguran que el Ruso aprovechó esta parte del receso para alejarse de La Plata y regresar a la ciudad que tuvo como referente del equipo Decano, alcanzando grandes alegrías.



“Tiene que arreglar cuestiones personales por una casa que tiene allá”, comentaron desde el Pincha, dejando entrever que su excursión a la provincia del norte podría decantar en posibles contactos personales entre el entrenador y algunos de los jugadores que dirigió en el Decano.



Más aún, no se confirmó el nombre, pero podría sorprender pidiendo una gestión por un defensor y no por un atacante que se haya destacado en las últimas dos temporadas en Atlético de Tucumán. En tal sentido, uno de los apellidos que está en la lista del entrenador del Pincha es el de Luciano Monzón, jugador que hace muchos años también fue buscado por Estudiantes cuando Alejandro Sabella todavía era el entrenador, antes de que llegara Clemente Rodríguez.



Otros dos nombres que también son del agrado del técnico y por los cuales no se descarta alguna futura gestión son los de Guillermo Acosta y Matías Alustiza.

¿Vuelve o se queda?



Ante las nuevas medidas de restricción, el DT podría regresar recién a La Plata la semana que viene, y según confiaron a este diario, lo haría manejando desde Tucumán.



Recién durante la segunda semana de junio comenzará la pretemporada en City Bell, y por estas horas, debido al coronavirus y la limitación para viajar al exterior, muchos jugadores optaron por alejarse de la ciudad y dirigirse a la costa argentina.

Alustiza se despidió del Decano y mencionó al DT del Pincha

“Hoy me toca despedirme. Quiero agradecer, primero, al Ruso Zielinski, y a la directiva que me dieron la oportunidad”, dijo el Chavo. El jugador quedó libre y no se descarta que Estudiantes inicie charlas para tenerlo como refuerzo

Guillermo Acosta, del gusto del Ruso

Con el mismo entusiasmo con el que el Ruso impidió que Acosta se vaya de Atlético Tucumán, ahora insistiría para que el mismo jugador refuerce el medio del Pincha. Sin embargo, tiene contrato por un año más con el Decano

Aliendro, figura en Colón y deseo de Estudiantes

El volante ofensivo del Sabalero todavía tiene vínculo con el club, aunque este mantiene una deuda con el jugador.

Frente a esta situación, el que espera expectante es el Pincha, ya que es del gusto del Ruso