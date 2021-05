Duro debut y despedida para el Peque

Cada vez falta menos para que comience un nuevo Roland Garros y el mejor tenista argentino rankeado del mundo no atraviesa su mejor momento. En la antesala al Grand Slam que lo vio convertirse en el número 9 del ranking ATP tras llegar a instancias de semifinales, Diego Schwartzman quedó nuevamente eliminado de un torneo en su primera presentación.



En el ATP 250 de Lyon, el Peque había ingresado directamente al cuadro de octavos de final pero se topó ante el experimentado tenista local Richard Gasquet (48º) y no pudo vencerlo tras una hora y 35 minutos de partido.



Schwartzman parece no encontrarle la vuelta a la situación y sumó una nueva dura derrota que lo eliminó rápidamente del certamen, de manera sorpresiva, como ocurrió en Montecarlo, Roma y Madrid. Cayó por 6-3 y 7-5 ante un rival que solo pudo vencer en una ocasión.



El tenista argentino de 28 años, que había conseguido un título este año al ganar el Abierto de Buenos Aires, no aprovechó su gira por el circuito europeo sobre polvo de ladrillo y solo consiguió hacerse con dos triunfos, lo que expuso su mal presente antes del 30 de mayo, cuando comience el Roland Garros.



Diego Schwartzman no solo quedó eliminado en varias oportunidades sino que no pudo defender su lugar como número 9 y perdió ese puesto de privilegio ante el italiano Mateo Berrettini, que lo dejó en el décimo lugar.



En cuanto al certamen de Lyon, el máximo favorito al título es el griego Stéfanos Tsitsipas, que venció al estadounidense Tommy Paul por un claro 6-1 y 6-4 para ubicarse en los cuartos de final. Por otro lado, Dominic Thiem, quien era el primer preclasificado, quedó sorpresivamente eliminado en los octavos al caer ante Cameron Norrie por 6-3 y 6-2.

La lluvia postergó el partido de Podoroska



La joven revelación argentina, Nadia Podoroska, debía jugar ayer ante la croata Ana Konjuh por los cuartos de final del Abierto de Belgrado en Serbia, pero la lluvia impidió que el encuentro se lleve a cabo.



Es por eso que la rosarina buscará hoy desde la madrugada de la Argentina su pase a semifinales del torneo que entrega premios por 236.000 euros, y que le servirá para tomar confianza de cara a su presentación en Roland Garros.



La tenista de 23 años, que viene de lograr una hazaña tras eliminar a la histórica Serena Williams en Roma, escaló posiciones en el escalafón mundial y actualmente ocupa el puesto número 40 del ranking.