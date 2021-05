Scaloni: de la lista para la Copa América a los contagios en River

Los contagios masivos en River no solo afectan al Millonario. La lista de los convocados del fútbol local para la Selección está al caer y por eso en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya evalúan posibles variantes para reemplazar a algunos futbolistas que están atravesando la Covid-19 en el elenco de Gallardo, ya que una nueva fecha de Eliminatorias está a la vuelta de la esquina.



El 3 y 6 de junio, la Selección recibirá a Chile en Santiago del Estero y viajará a Colombia, respectivamente, para seguir sumando puntos y acomodarse arriba en la tabla de clasificación rumbo al mundial de Catar 2022. Al mismo tiempo, le servirá de preparación para la Copa América. Mientras tanto, Lionel Scaloni habló de la particular situación que atraviesa River con los 20 casos de coronavirus. “La situación de hoy es atípica, muy extraña. Salir a jugar este partido no será nada fácil. Ojalá que cumplan con el objetivo, que no pase absolutamente nada y puedan terminar el partido todos los jugadores y que tengan un buen resultado”, dijo.



Al mismo tiempo, el DT se refirió al tema también pensando en cómo podría afectar en la próxima convocatoria del fútbol local, ya que Franco Armani, Matías Suárez y Gonzalo Montiel serían fijas para la lista. “Hoy tenemos que plantearnos ver cómo evolucionan los chicos para después analizar la convocatoria final, porque nos está tocando directamente este tema. Vamos a esperar a que puedan entrenarse, hasta que puedan estar disponibles en su club para ver si tienen condiciones de venir, porque después de dada el alta tienen que pasar unos reconocimientos médicos y dependerá mucho de eso”, afirmó.



Scaloni ya se encuentra instalado en la burbuja del predio de Ezeiza, donde se concentrará el equipo antes de jugar por los puntos y remarcó el tema de los cuidados. “Es verdad que podemos modificar la lista una vez iniciada la Copa América, pero la idea es que el jugador que entre aquí, no cambiarlo para no modificar la burbuja y no entre una persona que no haya estado en el grupo. Lógicamente tenemos que hacer los viajes a Santiago para jugar contra Chile y a Colombia, pero siempre volviendo, intentando tomar las mejores medidas, porque ahí es realmente donde radican los problemas”, concluyó.