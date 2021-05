Hazaña copera de River: con Enzo Pérez en el arco, venció 2 a 1 a Santa Fe

El ciclo de Marcelo Gallardo en River sumó un nueva noche mágica. El término histórico le queda corto a la gesta del Millonario, que con 20 bajas por un brote de COVID-19, con Enzo Pérez (lesionado) en el rol de arquero y sin suplentes, le ganó con justicia 2-1 a Independiente Santa Fe y se acerca a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: con 9 puntos, quedó como único líder del Grupo D.

“No nos vamos a colgar del travesaño. Buscaremos adaptarnos al partido, tratar de manejar los momentos y jugarlo con dignidad”. Las palabras de Gallardo a media hora del comienzo del encuentro se hicieron realidad. River no salió a defenderse. Tampoco tiró pelotazos como si se tratara de un picado con amigos. Atacó, buscó los goles y los consiguió.

Fabrizio Angileri y Julián Álvarez marcaron los goles para la Banda en los primeros minutos, símbolo de un gran primer tiempo del conjunto de Núñez, en el que fue superior por prepotencia y competitividad en inferioridad de condiciones.

Por su parte Independiente Santa Fe mostró muchísimas debilidades defensivas. Errores amateurs que que generaron burlas en las redes sociales.

El partido tuvo una previa para el olvido en la vida del Millonario: es que luego del brote de casos en el plantel de River Plate en la última semana, el club presentó un pedido ante la Conmebol de agregar a dos arqueros juveniles a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Este pedido fue denegado y River debió jugar el partido sin un "arquero natural".

De esta forma River, que venía de quedar afuera de la Copa de la Liga Profesional tras caer en cuartos de final con Boca por penales, llegó con lo justo a formar un elenco con 11 futbolistas, gracias a que Enzo Pérez, lesionado, se puso a disposición del DT y comenzará en el arco (en la planilla, Tomás Lecanda y Agustín Fontana asoman como alternativas improvisadas para el rol).

A esa nómina también se les agregan los juveniles Tomás Galván y Pablo Cáceres (no estaban en la nómina de la Copa para disputar la competencia). Finalmente, Javier Pinola, quien se recupera de una fractura en el antebrazo, no recibió el alta médica, por lo que el Millonario no contará con suplentes.

Formaciones

River: Enzo Pérez; Milton Casco, Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Felipe Peña, José Paradela, Julián Álvarez; y Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Leonardo Pico, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Alexander Porras; Daniel Giraldo, Kelvin Osorio; Jersson González, Jhon Arias, Sherman Cárdenas; Jorge Ramos. DT: Harold Riverai.

Arbitro: Victor Carillo.

Cancha: Monumental de River.