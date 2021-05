Palpitando los Juegos Olímpicos de Tokio

Los flashes de las cámaras en el Estadio Olímpico no saben a dónde apuntar. Están ­desorientadas. Buscan dentro de la pista de atletismo, en los vestuarios, por la zona mixta. Incluso, rebobinan por las páginas de los torneos grandes, los Mundiales, las Ligas de Diamante. Pero, el candidato a quedarse con el oro en los 100 metros masculinos, la prueba olímpica de mayor audiencia, aún es difícil de definir. Cada vez falta menos para el comienzo de Juegos Olímpicos y al atletismo le falta su estrella. Sin la participación del histórico Usain Bolt, diario Hoy te muestra el perfil de Noah Lyles y se pregunta: ¿el gran sucesor?



Fueron tres ediciones consecutivas que tuvieron a su amo como figura y favorito. Hombre récord, carisma y baile. El atleta jamaiquino acaparó todo. Ocho medallas de oro durante Beijing, Londres 2012 y Río 2016. Medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros y la posta 4×100. Carrera que disputó, carrera que ganó. Fueron sus 9s69m en Beijing los que dieron el primer aviso y los 9s63m en Londres, la sentencia final.



La final de 100 metros es uno de los momentos estelares en unos Juegos Olímpicos y el trono de esos nueve segundos para la historia está desierto tras el retiro de Bolt. El candidato más firme a ocuparlo es Noah Lyles, un superclase estadounidense con 9.86 en 100 y 19.50 en 200. “Está llamado a hacer grandes cosas, tiene la velocidad y la mente”, aseguró el propio Bolt sobre este talento de 23 años con una facilidad inaudita de desplazamiento.

La historia de Lyles: infancia dura y depresión



El atleta estadounidense tiene todo para ser una celebridad. De infancia complicada, amado por el público, compite con calcetines de colores sobre series, personajes de cómics e incluso para grandes citas se tiñe el pelo. Seguidor a ultranza del Black Lives Matter, también hizo público que tomó antidepresivos en 2020 por los efectos del confinamiento. “Recientemente decidí tomar medicamentos antidepresivos. Esa fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Desde entonces, he sido capaz de pensar sin el matiz oscuro en mente de que nada importa. Gracias a Dios por la salud mental”, escribió el atleta en su perfil de Twitter el pasado 2 de agosto.



Regresó con normalidad a sus entrenamientos en el grupo de Lance Brauman en Gainesville (Florida). Con la baja de Christian Coleman (sancionado por faltar a controles antidopaje), el panorama en 100 metros se aclara para Noah, que es inalcanzable en 200, porque cuando activa su reactor se convierte en un cohete.



A lo lejos, aparecen los veteranos Gatlin (39 años) y Asafa Powell (38). Ambos lucharán hasta el final y pondrán en juego toda su experiencia en este tipo de citas, pero saben que en el atletismo el deportista alcanza un techo, y ellos parecen haberlo hecho ya en la prueba de 100 metros. Por otra parte, aparecen los nombres del canadiense Andre De Grasse y del inglés Adam Gemili, a tener muy en cuenta a la hora de la largada.



Tokio 2020+1 no tendrá el brillo ni la adrenalina que producía Bolt en cada una de sus apariciones. No tendrá récords sorprendentes ni marcas imbatibles. Se perfila como una edición pareja, entre la desazón por la ausencia del mejor y la ilusión de que aparezca un nuevo superatleta.