El mercado de bajas también se mueve en el Lobo

Gimnasia, que está transitando su segunda semana de licencia tras la eliminación de la Copa de la Liga Profesional, sigue moviéndose en el mercado de pases tanto para las altas como para las bajas. Respecto a las incorporaciones, Leandro Martini y Mariano Messera ya están buscando un jugador por línea como mínimo para lo que será el equipo en este nuevo torneo, donde tendrá la obligación de sumar varios puntos para comenzar más tranquilo el 2022 cuando vuelvan los descensos y también para sumar en la tabla anual donde se busca la clasificación a copas internacionales.



En la defensa, todavía no hay nombres concretos pero el Lobo busca al menos un central para reforzar las opciones allí, además de que en diciembre se le terminaría el vínculo a Maximiliano Coronel. En el mediocampo, la posibilidad de Pablo de Blasis todavía sigue fría y todo parece indicar que la decisión del actual jugador de Cartagena es continuar en Europa por un año más por cuestiones personales.



En el frente de ataque, los dirigentes siguen latentes a la posibilidad de contratar al Pulguita Rodríguez, quien volvió a sonar en este mercado de pases como en enero del año pasado, pero esta vez sería más factible porque el 30 de junio se le termina el vínculo en Colón. A pesar de esto, desde la CD tendrán que esperar a que el Sabalero termine la competición en el actual torneo.



¿Quiénes podrían irse?



Son varios los jugadores que podrían dejar Gimnasia en el corto plazo, ya que además de Víctor Ayala y Lucas Barrios, a quienes se le termina el contrato y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico creen que han dado lo mejor, a esta lista se sumaría Brahian Alemán. Tanto la Comisión Directiva como los entrenadores piensan que no le pueden sacar rédito futbolístico a estos dos jugadores y prefieren buscar otras opciones, a diferencia de Barrios y Ayala, a Alemán le queda contrato por un año y de esta manera el club que lo busque deberá pagar un resarcimiento para llevarse al volante uruguayo.



A Maximiliano Comba y a Nicolás Contín también les queda un año de contrato, pero el cuerpo técnico les dará la oportunidad de que busquen clubes ya que no se han quedado conformes con sus últimas actuaciones y buscan refuerzos en esa posición.

Por último, Matías Pérez García tiene vínculo hasta diciembre pero no será de las primeras opciones por lo que podría rescindir ahora en el caso de que consiga jugar en otro equipo.

Tijanovich, el primero en irse

A pesar de que no juega hace mucho tiempo, Horacio Tijanovich sigue en Gimnasia pero al mediocampista le queda poco tiempo en el club. Su contrato vence el 30 de junio pero no estaría ni siquiera en el inicio de los entrenamientos el 7 del próximo mes como sí sucedería con Víctor Ayala y Lucas Barrios.



Luego de varios ofrecimientos que le hizo la CD durante el 2020 y el jugador rechazó todos, el Lobo tomó la decisión de que no entrene más con el plantel profesional y lo haga con un selectivo como sucede desde hace varios meses. Por eso, el ciclo de Tija terminará a la brevedad.