Comenzaron las reuniones en City Bell

Sin del sueño y a dar vuelta la página. Terminó la competencia para Estudiantes y los dirigidos por Ricardo Zielinski quedaron licenciados hasta el 7 de junio, donde iniciará una nueva pretemporada de cara a lo que se vendrá luego de la Copa América. Ahora, con la eliminación del Pincha ya consumada de la Copa de a Liga Profesional en manos de Independiente, llegó la hora del balance.



Por esta razón, durante la jornada de ayer, el cuerpo técnico y los dirigentes del León se reunieron en el Country Club de City Bell. El cónclave tuvo como principales temas el resultado del equipo en el certamen, el rendimiento del algunos futbolistas y el mercado de pases entrante. En la reunión, primera de muchas, se mencionaron tres puestos a reforzar: delantera, mediocampo y defensa. Según pudo saber El Clásico, el DT pidió un centro delantero, dos mediocampistas ofensivos y un lateral.

¿Cómo sigue el Pincha?



Con el dolor de la derrota en la espalda y más allá de la bronca de haber perdido la posibilidad de luchar hasta el final esta competencia, el cuerpo técnico decidió que los futbolistas tengan la posibilidad de tener tres semanas de vacaciones, por lo cual volverán a verse las caras el próximo lunes 7 de junio en el Country Club de City Bell, y tendrán mucho tiempo de trabajo.

Esto se debe a que la vuelta a la acción oficial para el León será a fines de julio, momento donde arranque nuevamente el campeonato local.



Más allá de la tristeza e impotencia que genera no tener competencia en un corto plazo, el Ruso y sus colabores van viendo la parte positiva de esto. Los motivos son varios: en principio, poder contar con los jugadores a disposición y más tiempo de trabajo sin encuentros, lo que permite hacer mayor hincapié en las ideas a implementar. En tanto que cabe repasar que el 18 de enero cuando asumió el DT, solo tuvo tres semanas para conocer a sus dirigidos y dar sus primeros pasos, por lo cual será interesante verlo con más tiempo para trabajar.

El Ruso pidió por la continuidad de Tití Rodríguez

Con la eliminación de Estudiantes el último sábado frente a Independiente por penales, el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski ya evaluó a cada uno de los jugadores del plantel, y junto a la Comisión Directiva que preside Martín Gorostegui, el mayor anhelo para el entrenador es retener a Lucas Rodríguez.



El mediocampista ofensivo, que finaliza su vínculo contractual en junio y que hasta el momento no tiene intenciones de renovar el mismo, fue una pieza clave durante el torneo. Sin embargo, desde el entorno del futbolista hablan de “ciclo cumplido”. Tití pretende seguir su carrera profesional en el exterior y no en la Argentina. Además, vale señalar que su representación es parte del grupo de Christian Bragarnik, que según a la información que accedió este multimedio, no tiene la mejor relación con el Pincha, por lo cual la situación está estancada, aunque se mantienen esperanzas de que Tití pueda seguir.