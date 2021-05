Celeste como el cielo y patriota como el mes: un mayo de Selección

Mayo no es un mes más para la República Argentina. El martes de la semana que viene será un nuevo aniversario de la Revolución patriótica, que sirvió de antesala a lo que luego sería la independencia del país en 1816.



El fútbol, por lo hecho en el siglo XX, termina revitalizando el sentimiento nacional y patriótico desde el punto de vista deportivo, especialmente cuando se ponen muchas cosas en juego para la Selección nacional.



Ya con los equipos de La Plata en receso, aunque en plena definición de la Copa de la Liga y las zonas de los grupos de las copas Sudamericana y Libertadores, la Selección Argentina comenzó a ganar protagonismo en las últimas horas, ya que en menos de un mes será protagonista de los primeros compromisos oficiales del 2021, luego de medio año sin fortalecer el idilio con los hinchas.



El 3 de junio, el equipo afrontará el primer partido del 2021 por las Eliminatorias recibiendo a Chile a las 21, y el 8 de junio visitará a Colombia por la octava fecha del mismo torneo en el que pretende clasificarse al Mundial de Catar del año que viene.



Por si fuera poco, el 13 de junio (con muy pocos días de diferencia) deberá debutar en la Copa América también contra Chile en el estadio Monumental, por lo que en la parte final de Mayo se empezaron a tomar las decisiones más relevantes para que el equipo salga parado de la mejor forma.



Por todo esto, en las últimas horas se conoció la elección, la decisión, la designación de los soldados deportivos que intentarán darle una alegría al pueblo adentro de la cancha, luego de meses de incertidumbre y angustia por todo lo que viene pasando.



La lista de jugadores convocados que juegan en el exterior la encabeza el capitán Lionel Messi, quien estará acompañado de su gran amigo Sergio “Kun” Agüero, el regreso más resonante. Su último partido con la Selección fue el 18 de noviembre de 2019, en el empate 2 a 2 ante Uruguay.



Entre las sorpresas de la nómina se encuentran Nahuel Molina (ex Boca, Defensa y Justicia y Rosario Central), de gran presente en el Udinese de Italia. Además, habrá otros tres jugadores que harán su debut en el ciclo de Scaloni: Emiliano Buendía, del Norwich City de la Premier League, Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba y Génoa) y José Luis Palomino (exjugador de San Lorenzo, Argentinos Juniors, Metz de Francia y Ludogorets de Bulgaria).



En las próximas horas se darán a conocer los jugadores del medio local que formarán parte de la nómina, con el eje centrado en los arqueros. Emiliano Martínez era número puesto para atajar de titular en marzo, pero entre abril y mayo bajó su nivel. Franco Armani había mejorado mucho en las últimas semanas, pero se contagió de coronavirus, y el presente de Esteban Andrada no es el mejor, ya que se volvió a contagiar por segunda vez de coronavirus.



Por eso, Emiliano Martínez, del Asto Villa de Inglaterra, podría hacerse cargo del arco, aunque su nivel bajó entre abril y mayo.

