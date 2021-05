En River no paran los contagios, pero debe jugar por Copa

Si el panorama para River era complicado el fin de semana en la previa al Superclásico contra Boca, donde sumó 15 contagiados en un día, el inicio de esta nueva semana tampoco fue el mejor para el equipo de Núñez.



No solamente fue eliminado por su clásico rival luego de jugar con un equipo alternativo y muchos juveniles en el banco, sino que ayer por la tarde otros seis jugadores dieron positivo de coronavirus junto a miembros del cuerpo técnico y allegados, por lo que son 21 futbolistas en total los que tienen Covid-19 y están aislados.



Las malas noticias siguen para Marcelo Gallardo ya que luego de la eliminación, la preocupación era quién iba a atajar y si Conmebol hacía alguna excepción al reclamo de la dirigencia debido a que los cuatro arqueros anotados están contagiados y si no tenía que atajar un jugador de campo entre Milton Casco, Enzo Pérez y Jorge Carrascal. Con los casos positivos de Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Tomás Galván, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya, los de la Banda Roja no llegan ni siquiera a 11 jugadores para presentar en el Monumental mañana frente a Independiente de Santa Fe y el próximo martes contra Fluminense, donde además debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles para pasar la fase de grupos.



Por ahora, la decisión del ente sudamericano de fútbol es que hay un reglamento y los de Núñez deben jugar con lo que tengan a disposición, pero no descartan que haya más casos positivos mientras que ahora también surge la preocupación en Boca ya que Montiel, Ponzio y Beltrán jugaron el domingo.



Luego de estos nuevos casos, lo que quiere al menos Gallardo es que le hagan la excepción para inscribir a Leonardo Díaz y que tenga un arquero, como así también le permitiría contar con 11 jugadores en la cancha para presentar este equipo: Díaz; Maidana, Lecanda, Martinez; Casco, Enzo Pérez (lesionado) o Peña Biafore, Angileri; Carrascal, Paradela; Álvarez y

Fontana.



En caso de que no se pueda inscribir a Díaz, Pérez sería el arquero ya que tiene una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

El riesgo de quedar eliminado

Mientras la postura de Conmebol sea que River tiene que jugar mañana con lo que tiene a disposición, Marcelo Gallardo tiene la obligación a presentar al menos 7 jugadores en cancha porque de lo contrario no solo perderá el partido frente a Independiente de Santa Fe sino que sería eliminado del certamen, y además tendrá que abonar una multa y podría recibir sanciones mayores como ser suspendido para los próximos torneos.



Esto sucede porque en el reglamento del ente sudamericano figura que todas estas penas serán sancionadas en el caso de que “un equipo no se presente a un partido (excepto casos de fuerza mayor) o se niegue a continuar a jugar o deja el campo de juego antes del final del partido”.



Desde River buscan postergar el partido para el jueves. De lo contrario, al menos quiere inscribir a miembros de la Reserva para completar la lista de 50 futbolistas disponibles.



Además, Independiente de Santa Fe ayer también hizo oficial cinco casos positivos en su delegación (3 jugadores y 2 miembros del CT) por lo que podrían sumarse más en las próximas horas.