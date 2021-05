Empiezan las negociaciones en el Lobo

Hace una semana, el ojo de la tormenta estuvo en la reunión urgente entre Gabriel Pellegrino junto a Leandro Martini y Mariano Messera. Allí, primero se puso en duda la continuidad de los técnicos, pero tras una charla en la cual las dos partes dieron sus puntos de vista, la dupla seguirá al mando de Gimnasia de no mediar inconvenientes de aquí al comienzo de la pretemporada, que será el 7 de junio.



Por eso mismo, luego de esta semana un tanto movida para el Lobo, ahora la atención estará definitivamente en la salida y llegada de jugadores para la segunda parte del año, donde el Mens Sana deberá hacer un buen torneo para posicionarse más arriba en la tabla de promedios, como así también en la tabla anual que da puestos de clasificación a las copas internacionales.



La dupla conformada por Martini y Messera ya se encuentra trabajando en este tema de las incorporaciones luego de la reunión del lunes y son varios los nombres que por ahora tienen en carpeta, la mayoría de ellos jugadores que quedarán libres el 30 de junio y que también siguen en competencia. Por eso, todavía no hay negociaciones formales pero sí sondeos con representantes porque la idea principal es tener a los jugadores lo antes posible para que puedan estar en gran parte de la pretemporada en Abasto.



En defensa todavía no hay nombres formales pero se buscará un central; en el mediocampo se están analizando varias opciones como Pablo de Blasis porque buscarán tanto un volante defensivo como ofensivo, y en el frente de ataque es donde más opciones hay. Rodrigo Salinas, Sebastián Jaime o el Pulguita Rodríguez son por ahora los nombres; este último ya admitió que no seguirá en Colón y desde el lado del representante le confirmaron a El Clásico: “Todavía no recibimos nada formal de ningún club.

Vamos a escuchar todas las opciones pero nos gustaría que sea Gimnasia. Sabemos cómo trabajan Martini, Messera y Perrone”.



Por eso mismo, desde el Lobo por ahora están al tanto de este tema y, luego de que el Sabalero termine su participación en la Copa de la Liga Profesional, se podría avanzar.