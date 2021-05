Los penales no son una lotería

Las declaraciones de Ricardo Alberto Zielinski luego de la eliminación de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, perdiendo contra Independiente por penales, generaron cierta sorpresa en el público debido a la falta de autocrítica por parte del entrenador sobre lo que fueron las ejecuciones de sus futbolistas en la mencionada serie.

“Tuvimos problemas en la definición. En los penales el que tiene más suerte pasa. No tengo reproches para mis jugadores. Hemos jugado mejor. En los penales sucede lo que siempre sucede, ellos con suerte pudieron clasificar”, sostuvo el DT acerca de los penales.



Está claro que un tiro desde los 12 pasos no es suerte, no es un momento del juego librado al azar, no se tira una moneda para ver quien patea, a qué lugar va la pelota y cómo debe responder el arquero a los movimientos de los atacantes rivales. El propio entrenador del elenco albirrojo manifestó en la conferencia del jueves pasado en el Country Club de City Bell que iban a trabajar esta situación de juego para estar preparados en caso de que suceda. Sin embargo, Estudiantes quedó eliminado y quizás sea una lección para Zielinski.