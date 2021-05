Martín Carrique: “Hay que recordarlo como un maestro, su figura se agigantará con el tiempo”

La triste noticia de la partida de Héctor “Pochola” Silva generó repercusiones en todo el deporte argentino y sobre todo en el rugby nacional. En este sentido, el expresidente de Los Tilos, Martín Carrique, dialogó con diario Hoy para repasar su influencia, trayectoria y también recordarlo de la mejor manera.

El dirigente se refirió a su trascendencia en el tiempo a pesar de la desaparición y en dicho sentido comentó: “La figura de Pochola se irá agigantando con el tiempo. Más allá de sus dotes de extraordinario jugador, fue una referencia ética y personal en todo sentido. Fue una persona de consulta y siempre con la palabra justa, hay que recordarlo como un maestro porque nos enseñó que el rugby es un deporte formidable para formar personas”.



Por otro lado, dio su postura sobre la enseñanza que dejó Silva entre los jugadores de divisiones inferiores y subrayó: “Los chicos podrían aprender de él el compromiso, la determinación y la pasión con la que enfrentó cada uno de sus desafíos. Esencialmente fue una persona que vivía apasionadamente las cosas que hacía. Su honestidad y la humildad es algo que voy a recordar siempre. Fue un ejemplo de sencillez, trabajo y compromiso permanente”.

Cabe destacar, que Carrique fue presidente del club entre los años 2015 y 2018 y en esta oportunidad, pudo darle un homenaje en vida al ex-Puma y señaló: “En su momento, cuando tuve el honor de ser presidente de mi club, la primera medida como Comisión Directiva fue designarlo como capitán general y a partir de él, vertebrar todo el rugby del club. Pochola fue un referente y persona de consulta permanente para mí, ya que había sido dirigente de nuestro club. Así que era quien atesoraba la experiencia, formación y el conocimiento que yo no tenía en ese entonces”.



Un formador incansable



Por último, el expresidente de Los Tilos contó una anécdota vivida con Silva en 2017 y recordó: “El día anterior al homenaje con el nombre suyo en la cancha, era de noche y tarde, yo tenía que ir al club por distintas cuestiones. Pero me lo encontré a Pochola dando una charla para una división juvenil, cuyo entrenador le había pedido que haga. Con sus más de 70 años, la noche anterior a lo que iba a ser su gran homenaje en su vida, seguía dando ejemplo de humildad, sencillez y compromiso con el club que lo vio nacer”.

El día que sancionaron a Silva por una publicidad

En el año 1971, Héctor Silva se encontraba en su mejor momento a nivel deportivo y en ese entonces, el exjugador de Los Tilos era capitán de Los Pumas desde 1967. Era uno de los hombres indispensables en el equipo de Ángel Guastella. Sin embargo, el gran presente de “Pochola” con los colores nacionales se pondría en pausa debido a violar la política de no profesionalidad de la Unión Argentina de Rugby.



En este sentido, el propio Silva comentó en un reportaje: “Me dieron la posibilidad de hacer una publicidad de Bálsamo Sloan, que era una pomada para masajes. Pedí permiso a los ­dirigentes de ese momento en la Unión, y me dijeron que sí”. Pero le costaría caro, ya que como en sus propias palabras “cuando salió al aire, los de CUBA se pusieron en contra y a la semana me dijeron que si no se levantaba la publicidad me suspendían. Y me suspendieron. Bah, en realidad nunca me suspendieron, sino que directamente no me seleccionaron hasta 1977”.



Con la sanción de la UAR levantada seis años después, Silva formaría parte del empate 13-13 ante Inglaterra en Twickenham. Dos años más tarde, “Pochola” jugaría su último partido frente a Resto del Mundo en el estadio de Ferrocarril Oeste con victoria para Los Pumas por 36 a 22.

El mundo del rugby despidió a Pochola en las redes

En estos tiempos de no poder realizar encuentros muy concurridos, las redes sociales han servido como canal para expresar condolencias. Tan es así, que ante la partida de Silva, muchos personajes del mundo del rugby dejaron su mensaje a la familia del excapitán Puma.



En este sentido, Agustín Pichot publicó un texto que enuncia: “Adiós capitán. Gracias por tanto”. Además, desde el Twitter de Los Pumas escribieron: “Se fue una leyenda, uno de los más grandes referentes de nuestra historia, Héctor Silva. ¡Hasta siempre Pochola, que en paz descanses!”.



Asimismo, desde la Fundación Unión Argentina de Rugby comentaron: “Todos los miembros de la FUAR abrazan con mucho afecto y cariño a su familia, amigos y al Club Los Tilos en este duro momento, q. e. p. d.”. Por último, desde La Plata Rugby señalaron: “Despedimos con respeto a quien fuera un símbolo del @clublostilos y un referente del rugby argentino. Acompañamos a nuestros amigos de Club Los Tilos y a toda la familia Silva en este triste momento”.