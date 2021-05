Los motivos por los cuales Zárate elegiría Estudiantes

Del sueño de jugar en Boca y en la Selección Argentina, a ser una fija en el banco de suplentes. Mauro Zárate, uno de los jugadores con mayor jerarquía del fútbol argentino, no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de su carrera, sin embargo, si de algo están seguros en la dirigencia de Estudiantes, es que su calidad no la perdió y solo le falta sentirse importante en el equipo.



El delantero de Boca Juniors está en la edad justa, entre la experiencia y el rendimiento que le puede sacar a su físico. Si bien es cierto que en el último año Mauro padeció varias lesiones, mucho se debe a la poca confianza del jugador por parte del actual DT del Xeneize, Miguel Ángel Russo. Esto tiene mucho que ver con su difícil competidor que tiene por delante, nada más y nada menos que el ídolo y capitán del club de La Ribera, Carlos Tévez.



Más que nadie Zárate sabe que cuando decidió dejar Vélez, con todo lo que significó para la gente velezana, para firmar por Boca dio el paso más importante de su carrera como profesional. Hoy, tres años después de esa decisión, no está cómodo y alternó más suplencias que titularidades. En su llegada al club, Guillermo Barros Schelotto prefirió otros jugadores y otro esquema, donde el propio jugador no se logró destacar. Tanto es así que en el partido más importante de la historia entre Boca y River, disputado en Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018, el delantero de basta experiencia europea ni siquiera sumó un minuto.



Su situación cambió desde la llegada de Gustavo Alfaro, con quien tuvo su mejor performance desde su arribo. El entrenador le dio la confianza y fue el goleador durante esa temporada. Ahora, tiempo después y sin lugar en el elenco dirigido por Russo, el atacante y su entorno piensan en no renovar su vínculo, el cual finaliza en junio de este año. En ese sentido, y tal cual informó El Clásico en el matutino de ayer, Mauro y su entorno no verían con malos ojos llegar al equipo de Zielinski. La Secretaría Técnica Albirroja lo sabe, aunque también entienden que desde lo económico no será sencillo. Al mismo tiempo, según la información a la que pudo acceder diario Hoy, Zárate no priorizaría el dinero y además quiere continuar en el país. Su mujer se encuentra trabajando como panelista en un programa televisivo junto a Pampita, y sus hijos se sienten cómodos en la Argentina. ¿Y si te llama Verón, Mauro?