Mauro Zárate, lejos de Boca, ¿y cerca de Estudiantes?

La danza de nombres en el mercado de pases comenzó y el rearmado del plantel del Ruso Zielinski también. El plantel profesional de Estudiantes entró en receso hasta el próximo 7 de junio, donde se reencontrarán para iniciar con la pretemporada en el Country de City Bell con miras al comienzo del nuevo torneo, a realizarse luego de la Copa América.

Sin embargo, quienes más activo estarán durante estas semanas, son los dirigentes del Pincha y el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski.

En ese sentido, y según pudo saber El Clásico de diario Hoy, hay un nombre que desvela, tanto a los directivos como al DT, para reforzar al plantel. Se trata de Mauro Zárate, el delantero de Boca Juniors, de basta experiencia en el fútbol argentino y europeo, donde supo vestir la camiseta del Inter de Milán, Lazio, Fiorentina, West Ham, Watford, entre otros equipos, y que hoy por hoy no está siendo tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y su contrato finaliza en junio de este año.

Ante esta situación y con el anhelo de la nueva Comisión Directiva del Pincha, con Martín Gorostegui como presidente, pero con Juan Sebastián Verón como vice primero apostando a formar un equipo competitivo con jerarquía y experiencia para pelear torneos importantes, el apellido de Zárate aparece en el radar para intentar seducir al jugador. Los dirigentes saben que no es sencillo y que el delantero siempre tiene ofertas para continuar su carrera profesional en el exterior, no obstante, dicho por el propio Mauro, lo que lo mueve a él no es el dinero, sino la ambición deportiva.

El delantero surgido de Vélez ­Sarsfield había renovado con el Xeneize por un año y a la espera de ver si podía ganarse un lugar entre los 11 de Boca. Como no ocurrió, por distintos motivos, primero porque jugaría en el puesto del capitán e ídolo, Carlos Tévez, y segundo porque su físico le pasó ­factura durante todo el semestre y padeció varias lesiones, por eso ahora su futuro parece estar cada vez más lejos del club de la Ribera.

En el Pincha, Zielinski fue claro en la reunión con los encargados del Departamento de Fútbol del club: “Necesitamos un delantero, volantes ofensivos y un lateral”, dijo. Y cuando se habló de refuerzos, no buscarían de segunda línea como en los últimos mercados, van por la jerarquía, siempre y cuando sea accesible. Por lo tanto, con Mauro Zárate cada vez más afuera de Boca, ¿se acerca a Estudiantes?