Messi: "En principio no iré al Mundial"

Lionel Messi confirmó lo que nadie queria escuchar, el ídolo argentino no jugará el próximo mundial, al menos en principio.

En una entrevista con un medio chino, fue consultado sobre la posiblidad de estar presente en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y dijo: "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial".

Si bien ya habia hablado del tema meses anteriores y post Qatar, esta sería la vez que lo ratifica. Igualmente no descartó estar presente alentando a Argentina, en este sentido afirmó: "Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar".

Los fanáticos esperan que Lio cambie de opinión para poder verlo una vez más en un Mundial, pero de no ser asi, pueden quedarse tranquilos que ya lo vieron al 10 festejar con la Copa del Mundo.