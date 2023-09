Messi se hizo estudios y no tiene lesión

Este miércoles Lionel Messi encendió las alarmas al tener que pedir el cambio a los 36 minutos del primer tiempo, en el partido en que Inter Miami terminó goleando por 4 a 0 a Toronto FC en el marco del duelo de la fecha 33 de la MLS. No obstante, en la jornada de ayer el capitán del seleccionado argentino se realizó estudios y, aunque se informó extraoficialmente, el Club ya obtuvo los resultados.

“Me acalambré”, contestó el argentino a un rival cuando se retiraba anoche del campo de juego del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, a los 37 minutos de partido. Por esa misma dolencia, Lionel Messi había quedado fuera del partido de Argentina con Bolivia en La Paz, el martes 12, y tampoco viajó el pasado fin de semana a Atlanta para afrontar un compromiso con Las Garzas por la liga estadounidense.

Hoy, mientras Leo afronta su jornada de descanso y se dispone a sumarse a las prácticas de Inter Miami, la información que se maneja en torno a la molestia muscular de La Pulga brinda una total tranquilidad. Es que a la espera de la confirmación de los resultados de los estudios a los que fue sometido el capitán argentino, se informó extraoficialmente que no sufrió una lesión muscular en el duelo ante Toronto FC.

De ser así, tiene chances de llegar a la final de la US Open Cup del próximo miércoles, desde las 21:30, como local de Houston Dynamo y con transmisión de TyC Sports. Por el momento, sí es un hecho que el astro rosarino no jugará el domingo el clásico contra Orlando City, como visitante, por la fecha 34.

Finalmente, se confirmó que el astro rosarino no sufrió una lesión y se espera que pueda ser de la partida para el choque ante Houston Dynamo de la próxima semana y pueda soñar con estar presente para la Selección Argentina ante Paraguay y Perú.

Por otro lado, el Tata Gerardo Martino dio algo de tranquilidad ayer en la conferencia postpartido al referirse a la situación de la Pulga y de Jordi Alba, quien también fue reemplazado en la primera mitad. “Por lo que hablé con los dos, no se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Hay que ir día a día, ver el informe del médico y lo que nos van diciendo ellos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene”, explicó.

La seguidilla de encuentros de Messi en Inter Miami

Tras la final del miércoles 27 de septiembre ante Houston Dynamo como local, la alegría por el trofeo o la frustración de una derrota deberá ser asimilada rápidamente, ya que Inter Miami regresará al ruedo de la Major League Soccer a partir del sábado 30 ante New York Red Bulls nuevamente con el apoyo de sus hinchas en las gradas del DRV PNK Stadium. Días después, viajará a la Ciudad de los Vientos para medirse a Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a partir de las 21:30 y finalizará la extenuante seguidilla de partidos el sábado 7 de octubre a las 20:30 ante Cincinnati, puntero de la Conferencia Este y eliminado por este contrincante en las semifinales de la U.S. Open Cup por penales.