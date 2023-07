Messi y un gesto particular hacia sus compañeros

Sin dudas que Lionel Messi está enamorando a Miami tras su llegar al Inter con la revolución que se está llevando a cabo en toda la Major League Soccer y en medio de esta “Messimania”, los humildes gestos que suele tener el mejor jugador del mundo siguen sorprendiendo con el paso del tiempo. Con el perfil bajo que lo ha caracterizado tanto en el Barcelona como en el PSG o la Selección Argentina, el argentino quiere seguir en esa sintonía a pesar de que todos los focos de las Garzas y de la MLS están puestos en él desde hace casi dos semanas.

Después de la gran goleada al Atlanta United, donde el argentino convirtió dos goles y una asistencia para el 4-0 y el pasaje a la siguiente fase de la Leagues Cup, el defensor estadounidense DeAndre Yedlin fue visto en zona mixta con unos auriculares llamativos por su color rosa y el escudo del Inter. Ante la consulta de los medios para ver donde se podían conseguir, el ex Newcastle un tanto emocionado admitió que fue un regalo del propio Messi, pero no solo a él sino a cada uno de sus compañeros.

Luego el defensor aclaró que los reconocidos auriculares Beats by Dre, de los mejores catalogados en el mercado, no sabía si fueron comprados por el propio atacante, pero sí que fue un gran regalo para los futbolistas, quienes se sorprendieron por esa actitud. De esta manera, Messi busca no solo ser una inyección anímica dentro del campo de juego, sino que también busca hacerlo afuera, y eso parece estar funcionando, porque el conjunto rosa y negro venía muy mal en la MLS pero en esta copa ya logró conseguir dos triunfos seguidos, contra Cruz Azul y Atlanta.

Almada también se llevó un regalo

Thiago Almada, compañero y campeón del Mundo en Catar 2022, también se llevó su regalo al cambiar la camiseta con Messi después del partido a pesar de la goleada. El ex-Vélez admitió que nunca se había animado a pedirle nada, pero que fue la primera vez que se enfrentaron y era la ocasión ideal para por primera vez tener algo del mejor del mundo. Además, Santiago Sosa, el otro argentino de Atlanta, lo interceptó en el túnel para darle su camiseta e intentar conseguir la que el rosarino había usado en el primer tiempo.