Mundial Sub-20: la Selección Argentina ultima detalles antes del debut

Falta cada vez menos para que la Selección Argentina Sub-20 haga su debut ante Uzbekistán este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, en el Mundial de la categoría. En la jornada de ayer, la delegación celeste y blanca se entrenó a puertas cerradas. Pero el equipo empieza a vislumbrarse de acuerdo a los últimos dos amistosos de preparación.

La Albiceleste alineó un 4-3-3 bien ofensivo y apostó por un fútbol asociativo con jugadores de buen pie. Una idea que seguramente pregona Javier Mascherano, entrenador del equipo, que vivió como jugador junto a Lionel Messi en su paso por Barcelona entre mediados de 2010 y principios de 2018.

En la previa de la competencia oficial, el equipo dirigido por el Jefecito afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. En el primero, derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto, en dos oportunidades. En el segundo, venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco. Ignacio Miramón, volante de Gimnasia, sumó minutos en ambos encuentros (el segundo arrancó de titular).

Este plantel con los 21 mejores juveniles nacidos después del 1° de enero 2003 no tiene a Alejandro Garnacho (Manchester United) ni a Facundo Buonanotte (Brighton), tampoco a Nicolás Paz (volante ofensivo de Real Madrid). Sus clubes no los autorizaron a participar porque el certamen no corresponde a una fecha FIFA y están en el tramo decisivo de la temporada. Por eso, la citación tiene preponderancia de jugadores del medio local (14).

El camino hacia la gloria

Tras el primer partido contra Uzbekistán, la Albiceleste se medirá el 23 de mayo frente a Guatemala también en Santiago del Estero. Tres días después se presentará en San Juan contra Nueva Zelanda en la última fecha del Grupo A.

De lograr el primer o segundo puesto en su zona o ser uno de los cuatro mejores terceros entre todas, avanzará a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta llegar a la definición programada para el domingo 11 de junio en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Los rivales de la Albiceleste ya están en Santiago del Estero

En la tarde de ayer, los seleccionados de Guatemala, Nueva Zelanda y Uzbekistán llegaron al aeropuerto de Santiago del Estero para esperar lo que será la jornada inaugural del fin de semana. De esta manera, de los cuatro participantes del Grupo A, sólo resta que arribe a territorio santiagueño el seleccionado argentino, que tiene previsto hacerlo el próximo viernes según pudo averiguar este diario.

El Mundial Sub-20 de la Argentina marcará la quinta aparición de Uzbekistán, que viene de coronarse campeón de Asia por primera vez en su historia tras vencer a Irak en la final. Dirigidos por Ravshan Khaydarov, buscarán superar su mejor actuación que es haber llegado a los cuartos de final en las ediciones de 2013 y 2015.

Guatemala será el segundo rival del equipo de Mascherano. Y será la segunda participación del seleccionado centroamericano, que sólo jugó en Colombia 2011 con una decorosa actuación que culminó en los octavos de final. El DT es Rafael Loredo Silva, un mexicano de 65 años, que entre otros clubes jugó para Necaxa y que tuvo una extensa carrera como entrenador de equipos de menor valía.

Los neozelandeses tendrán su séptima participación en Mundiales Sub-20 en la Argentina, donde jugarán su sexto torneo consecutivo (en los últimos tres alcanzaron los octavos de final) luego de haberse coronado campeones continentales Sub-19. ¿La figura? Jay Herdman, de 18 años, viene de ser elegido el mejor jugador del Campeonato de Oceanía Sub-19 de Tahití, que se jugó en noviembre pasado.