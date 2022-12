¿Nace la polémica entre Boca y Racing?

El fútbol argentino poco a poco comienza a volver a sus irregularidades de siempre. La Supercopa es un torneo que se disputa anualmente entre los campeones del fútbol argentino. Esta la disputan los campeones de la Liga Profesional y Copa de la Liga Profesional, en ambos casos Boca, contra el ganador de la Copa Argentina, que sería Patronato.

Lo que sucede es que meses atrás el presidente de la AFA, Claudio Tapia, logró venderle los derechos de la misma a Abu Dabi. Por esa razón, ambos clubes deberían viajar pero los árabes tienen derecho a rehusar la participación de un club, motivo por el que se determinó que la Supercopa verdadera se juegue en Argentina y el torneo entre el campeón de la Liga (Boca) y el campeón de la Superfinal se lleve a cabo en Emiratos Árabes con otro nombre, aún no definido.

Tomando en cuenta estos aspectos, y que la misma debería disputarse a finales de enero a más tardar, podría llegar a peligrar. La AFA y ambos clubes se niegan a esto, debido a que les dejaría una ganancia de un millón de dólares a cada uno.

La AFA firmó un acuerdo con Emiratos con el fin de disputar las próximas ediciones de la Supercopa en dicho país. Siendo así, los que deberían jugarla son en realidad Boca (campeón de la Liga Profesional de Fútbol) y Patronato (campeón de la Copa Argentina). Pero Víctor Blanco debatió con varios dirigentes la posibilidad de que Racing sea quien haga ese viaje.

El hipotético mérito de la Academia se encontraría en que culminaron como líderes de la tabla anual y además posteriormente derrotaron a Boca en el Trofeo de Campeones. Por ahora el conjunto de Ibarra celebrará Navidad junto con sus familias y retomará los trabajos en el predio de Ezeiza el lunes 2 de enero.

Un dato no menor es que de momento el torneo no tendría carácter oficial, sino llevaría la valía de una Copa de pretemporada. Pero sí vale destacar que en Racing ven con buenos ojos que el título valga como oficial, hecho con el que no están de acuerdo en Boca, pese a que desde la entidad Xeneize esperan limpiar a los expulsados de la Superfinal ante la Academia en dicho cotejo.