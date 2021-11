“Necesitamos que todos estén bien para que el rendimiento del equipo sea mayor”

Foto: Legión Tripera

Tras la práctica en Estancia Chica, el técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito, brindó la conferencia previa al partido contra Argentinos en lo que será un duelo importante por la clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene. Luego del encuentro contra Talleres, se confirmó la baja de Germán Guiffrey y esto comentaba el entrenador sobre el reemplazante: “Todavía no está descartado que juegue Fratta, vamos a probar y veremos cómo está. Si no tenemos a Palazzo. Puede jugar él por derecha, Gerometta por izquierda y Licht de central”.

Respecto a la seguidilla de encuentros trascendentales y el posible cansancio de los jugadores, Gorosito dijo: “Van a jugar los que mejor estén, siempre vamos a buscar el beneficio del equipo. Si se nos dan algunos resultados existe la posibilidad de entrar a la Sudamericana y para nosotros es más que importante”.

Pipo también habló sobre el Bicho y lo que suele proponer el equipo de Gabriel Milito: “Argentinos tiene una forma de jugar. Normalmente juega con 5 o 3 atrás. Tiene muy buena salida y en el medio van rotando algunos nombres. Arriba tienen un poder ofensivo interesante. Sabemos a lo que nos enfrentamos”. Además, agregó: “Están acostumbrados a jugar en dimensiones chicas, hay formas de las cuales se pueden sacar provecho. Hemos entrenado con dimensiones más chicas”.

Por último, el entrenador habló sobre el mercado de pases que viene y afirmó: “Tengo entendido que hay muchas chances que se quede Carbonero, obviamente poniendo plata porque no queda otra. Cecchini nos gustaría que siga, al menos en préstamo. El presidente me dijo que está todo bastante encaminado respecto a lo que hablamos de las negociaciones. He hablado con el Bochi respecto a su continuidad, pero es un tema que tiene que resolver con los dirigentes”.

El Lobo entrena y define el equipo

Hoy será el último entrenamiento de Gimnasia de cara al encuentro frente a Argentinos Juniors, donde Néstor Gorosito definirá el equipo que saldrá mañana a la cancha en La Paternal. En primer lugar, todo indicaría que Guillermo Fratta va a estar reemplazando a Germán Guiffrey ya que el uruguayo respondió bien en los últimos entrenamientos por lo que ingresará en lugar del lesionado para modificar la zaga central.

Luego, en el mediocampo, Emanuel Cecchini entrará en lugar de Nery Leyes tras cumplir la fecha de suspensión frente a Talleres y en ataque Eric Ramírez se entrenó normal durante esta semana a pesar del golpe sufrido el martes en el Bosque. De esta manera, si no hay inconvenientes o alguna decisión de Pipo de resguardar jugadores para el clásico, serían solo dos cambios respecto al equipo que viene de golear al Matador.

Tras el entrenamiento, el plantel Tripero quedará concentrado para luego viajar mañana por la tarde a Capital en lo que será un encuentro decisivo para la clasificación a la Copa Sudamericana.