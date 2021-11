Gallardo: "Merezco la posibilidad de replantearme, porque le he dado todo a River"

River se consagró campeón del fútbol argentino y una vez más de la mano de Marcelo Gallardo. El Muñeco valoró haber conseguido su primer campeonato y además se mostró feliz por vivir otro momento así en el club: "Estoy orgulloso de estar en este lugar y de vivir todo lo que hemos vivido. Se te llena el alma de emociones, por toda la felicidad que hemos vivido. Los jugadores son animales competitivos y me llena de un orgullo enorme".

Y agregó que no se imaginó vivir tantos buenos momentos en el club, desde su llegada en 2014: "Siempre uno intenta pensar y estar preparado para vivir todo esto. No pensé que los momentos iban a ser tan buenos y tenía que estar preparado por si las cosas no iban bien".

Por otro lado, Gallardo dejó en claro que aún no sabe si seguirá en River: "Le he dado todo a River hasta hoy y el día a día te hace perder de vista lo que pasa. Merezco la posibilidad de replantearme, porque necesito tener la energía para seguir. Me lo voy a replantear porque hasta el momento no lo hice, Nos estábamos jugando muchas cosas, pero a partir de ahora, voy a empezar a pensar. River merece que uno esté con mucha energía y uno ha sufrido mucho desgaste. No me doy momentos para relajarme y si hago eso, le hago mal al club. Será la decisión más difícil de mi vida".