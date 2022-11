Neymar se expresó en sus redes sociales tras la lesión que sufrió ante Serbia

El astro brasileño Neymar, lesionado en la victoria del debut por 2 a 0 sobre Serbia, se perdería al menos los dos partidos que le restan a su seleccionado en la primera fase del Mundial de Qatar 2022.

Además, el cuerpo médico no garantizó que pueda volver en caso de que el equipo pase de ronda y se posicione en los Octavos de final del certamen.

"Hoy es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, y de nuevo en una Copa del Mundo. Tengo una lesión, es molesta, me va a doler, pero tengo la certeza de que voy a tener la chance de volver porque haré lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo", escribió el astro en Instagram.

El capitán de la "Canarinha" salió lesionado a los 34 minutos del segundo tiempo de la victoria ante Serbia (fue reemplazado por la estrella creciente Antony, de Manchester United de Inglaterra), con una notoria inflamación en el tobillo derecho.

"Las exploraciones mostraron daños en los ligamentos laterales del tobillo derecho de Neymar. Continuará en tratamiento. Es importante estar tranquilo y calmado. Esta evaluación será diaria. Ya podemos decir que no lo tendremos para nuestro próximo partido, pero sigue en tratamiento para recuperarse para la competencia", especificó el doctor Rodrigo Lasmar.

Algo similar ocurre con el lateral Danilo (Juventus, de Italia), con "una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo", puntualizó Lasmar. La principal atención está sin embargo en Neymar Jr.

"El orgullo y el amor que siento por vestir la camiseta de mi país no tiene explicación. Si Dios me diese la oportunidad de escoger un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida me fue fácil, siempre tuve que correr detrás de mis sueños y de mis metas, Jamás deseando el mal a nadie y ayudando a quien lo precisara", añadió Neymar en su cuenta de redes sociales.

Y concluyó: "¿El enemigo me derribará fácilmente? ¡Jamás! Soy hijo del Dios de lo imposible y mi fe es interminable".

La publicación recibió rápidas respuestas y mensajes de apoyo, como el de su compañero en el seleccionado Vinicius, delantero de Real Madrid de España: "Mi ídolo, vamos juntos".