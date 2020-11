NFL: lo que dejó la novena semana

En los últimos días se llevaron a cabo los duelos correspondientes a la novena semana de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos.

En primer lugar, los Tampa Bay Bucaneers, con Tom Brady a la cabeza, sufrieron uno de los mayores fracasos en lo que va de la temporada, al ser goleados por New Orleans Saints por 38 a 3.

Luego de la última victoria por la mínima ante New York Giants por 25 a 23, los Bucaneers volvieron a dar un paso en falso.

Además, Dallas Cowboys fue superior en el duelo ante Pittsburgh Steelers, pero el elenco visitante se quedó con el triunfo por 24 a 19, luego de que su rival deje escapar ventajas de 13 y 10 unidades.

Así, el equipo vencedor dio vuelta el resultado en el último período con un parcial de 15 a 0. Al mismo tiempo, los New York Giants consiguieron una gran victoria ante Washington Football Team, a pesar que casi dejó escapar una ventaja de 17 puntos en el medio tiempo. Washington sufrió la dislocación del tobillo de Kyle Allen.

Por su parte, los Chicago Bears siguen sin poder afianzarse en la parte ofensiva, ya que cayeron ante los Titans por 24 a 17 con un pobre nivel en el ataque. En cuanto a Detroit Lions, no logran conseguir un triunfo, y perdieron contra Minnesota Vikings por 34 a 20, mientras que New England Patriots derrotó a New York Jets por 37 a 20.

Además, Oakland Riders venció 31 a 26 a Los Ángeles Chargers; Houston Texas le ganó 27 a 25 a Jacksonville Jaguars; Miami Dolphins hizo lo propio ante Arizona Cardinals por 34 a 31; Kansas City Chiefs se quedó con el triunfo frente a Carolina Panthers por 33 a 31; Buffalo Bills también festejo al derrotar a Seattle Seahawks por 44 a 34, y por último, Atlanta Falcons le ganó a Denver Broncos por 34 a 27.

Mañana se dará inicio a lo que será la semana 10 de la NFL con el duelo entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts, mientras que el próximo domingo continuará la actividad de la liga de fútbol americano más importante del mundo, con 12 encuentros para observar. La fecha se cerrará el lunes con el cotejo entre Chicago Bears y Minnesota Vikings.